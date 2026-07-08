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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بسبب ميسي والحكم.. وفاة مواطنين أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين

تفاصيل وفاة مشجعين في الإسكندرية والشرقية أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم
تفاصيل وفاة مشجعين في الإسكندرية والشرقية أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم
محمد الطحاوي   -  
أحمد بسيوني

في أجواء سيطر عليها الترقب والحماس لمتابعة مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، شهدت محافظتا الإسكندرية والشرقية واقعتين مؤثرتين، بعدما توفي مواطنان إثر تعرضهما لأزمتين صحيتين مفاجئتين خلال متابعة المباراة.

وفاة مواطن داخل مقهى بالإسكندرية

شهدت منطقة محطة صفر شرق الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، وفاة أحد المواطنين إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء متابعته مباراة المنتخب المصري أمام الأرجنتين داخل أحد المقاهي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة أحد المواطنين داخل مقهى بدائرة قسم شرطة الرمل أول، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، يرافقها فريق من الإسعاف، إلى مكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعكة صحية

وأظهرت المعاينة الأولية أن المتوفى يُدعى "إبراهيم. م"، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء جلوسه داخل المقهى لمتابعة وتشجيع المنتخب الوطني في مباراته أمام الأرجنتين.

 تفاصيل وفاة مشجعين في الإسكندرية والشرقية أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم

وبعد وصول سيارة الإسعاف، تبين أن المواطن قد فارق الحياة متأثرًا بالأزمة الصحية التي تعرض لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الوفاة، وصرحت باستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن.

وفاة مواطن بالشرقية خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء

وفي محافظة الشرقية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورات أفادت بوفاة أحد المواطنين من قرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر، أثناء متابعته الدقائق الأخيرة من مباراة المنتخب المصري أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب ما جرى تداوله، تعرض المواطن لأزمة قلبية مفاجئة خلال متابعة المباراة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الصوفية المركزي في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى.

وأضافت المنشورات أن الجهات المختصة تواصل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن.

 تفاصيل وفاة مشجعين في الإسكندرية والشرقية أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم

خروج المنتخب المصري من كأس العالم

وجاءت الواقعتان بالتزامن مع انتهاء مشوار المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا ضمن منافسات دور الـ16.

ورغم الخسارة، حظي أداء المنتخب المصري بإشادة واسعة، بعد المستوى القوي الذي قدمه أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب البطولة، إلا أن النتيجة أنهت مشواره في المونديال عند دور الـ16.

الإسكندرية وفاة مواطن داخل مقهى بالإسكندرية وفاة مواطن بالشرقية الشرقية

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