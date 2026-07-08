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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هنا مصر.. عائلة أردنية تدعم المنتخب بالأغاني بعد وداع كأس العالم

عائلة أردنية تدعم الفراعنة بالأغاني بعد وداع كأس العالم
عائلة أردنية تدعم الفراعنة بالأغاني بعد وداع كأس العالم
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعائلة أردنية حرصت على توجيه رسالة دعم ومساندة للمنتخب المصري، رغم خروجه من منافسات كأس العالم 2026. 

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا، حيث أشاد المتابعون بالروح الرياضية والمشاعر الصادقة التي ظهرت خلاله.

وظهرت العائلة وهي تردد الأغنية الوطنية الشهيرة "هنا مصر"، مؤكدة أن خروج المنتخب من البطولة لن يحرم الجماهير من الفخر بما قدمه اللاعبون خلال مشوارهم في المونديال.

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.

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