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وزير الكهرباء: رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال عامين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء: رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال عامين

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

 استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القدرات الحالية من الطاقات المتجددة، وكذا القدرات المُخططة حتى نهاية عام 2029.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تواصل جهودها لتنفيذ خطة زمنية محددة هدفها تعزيز الطاقة المتجددة وإضافة المزيد من القدرات الجديدة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين القادمين، وذلك عبر تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، ضمن خطة الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المُستدامة.

وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير القدرات المركبة من الطاقات المتجددة في الوقت الراهن، موضحا أن إجمالي الطاقات المتجددة يصل إلى 9516 ميجاوات؛ والتي تنقسم إلى: 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و3034 ميجاوات من طاقة الرياح. هذا بالإضافة إلى 500 ميجاوات/ ساعة من قدرات بطاريات التخزين.

وأوضح المهندس محمود عصمت أنه من المُخطط إضافة 1700 ميجاوات للطاقات المتجددة -وتحديدا للطاقة الشمسية- وتعزيز قدرات بطاريات التخزين بـ 720 ميجاوات/ ساعة؛ ليصبح بذلك إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة 11216 ميجاوات، كما تصبح قدرات بطاريات التخزين 1220 ميجاوات/ ساعة، وذلك بنهاية عام 2026 الحالي.

أما بنهاية عام 2027، فأشار وزير الكهرباء إلى أنه من المستهدف أن تصبح القدرات المركبة من الطاقة المتجددة 16776 ميجاوات، بواقع (: 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و8920 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و4874 ميجاوات من طاقة الرياح). كما أنه يُستهدف الوصول بقدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ ساعة.

وأضاف المهندس محمود عصمت أن الوزارة تعتزم استمرارية تعزيز هذه القدرات؛ حيث من المُخطط أن تصبح القدرات المركبة من الطاقة المتجددة 27705 ميجاوات بنهاية عام 2028، وذلك بإضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و7129 ميجاوات من طاقة الرياح. فيما يصبح إجمالي قدرات بطاريات التخزين 14320 ميجاوات/ ساعة، بعد إضافة 2500 ميجاوات/ ساعة.

وقال الوزير: كما ستتواصل جهود زيادة قدرات الطاقة المتجددة لنصل بها إلى 30705 ميجاوات بنهاية عام 2029، بعد إضافة 3000 ميجاوات من طاقة الرياح.

وخلال العرض، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 بعد تحديثها بما يعكس توجه الدولة نحو بناء مزيج طاقة أكثر تنوعا واستدامة، بهدف تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأضاف الوزير أن السيناريو النهائي المعتمد للاستراتيجية يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة بالتوازي مع التوسع في مشروعات تخزين الطاقة، وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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