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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

عاودت أسعار الدواجن للانخفاض مرة أخرى بعد ارتفاعات طفيفة  طالت أسعار الفراخ خلال الأيام القلية الماضية  وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار البيض بالأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو ل   62 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  65جنيها أمس ،وتصل  للمستهلك بسعر 75جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 41 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 55جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  75 جنيها بعدما كان سعرها 97 جنيها  وتصل للمستهلك 87 جنيهًا.

كذلك انخفضت  سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  120جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـيتراوح بين 160و180جنيه في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 70جملة لتصل للمستهلك بسعر 100جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 70 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 90جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها


وطالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ صناعة الدواجن من الخسائر المتزايدة، من خلال شراء فائض الإنتاج من السوق وتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يحقق التوازن في الأسعار ويحافظ على استمرار المنتجين.

وقال الزيني خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إن الدولة تلجأ إلى الاستيراد عند حدوث نقص في المعروض أو ارتفاع الأسعار، ومن المنطقي أن تتدخل أيضًا عند وجود فائض كبير في الإنتاج، مضيفًا: "كما نستورد وقت الأزمات، يجب أن تشتري الدولة من المنتج المحلي عندما ينهار السعر، حتى لا يتكبد المربون خسائر فادحة، ثم نجد أنفسنا بعد أشهر أمام نقص في الإنتاج واضطرار للاستيراد مرة أخرى".


وأضاف " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن شراء كميات من الإنتاج المحلي خلال فترات الوفرة سيضمن استقرار السوق، ويحافظ على استمرارية دورة الإنتاج، ويمنع خروج المربين من المنظومة، مشيرًا إلى أن هذا النهج مطبق في العديد من الدول للحفاظ على الصناعات الاستراتيجية.


وأكد أن الحل كان يتمثل في التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الكميات المصدرة، خاصة أن ملف تصدير الدواجن ظل مطروحًا منذ أكثر من عام ونصف، إلا أن الإجراءات لم تواكب الزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي، وهو ما أدى إلى تخمة في الأسواق وانهيار الأسعار.


وأضاف أن صناعة الدواجن تحتاج إلى قرارات تنفيذية عاجلة وليست إلى مزيد من الاجتماعات، مؤكدًا أن استمرار خسائر المنتجين سيؤدي إلى خروج أعداد كبيرة من المربين من السوق، وهو ما يهدد استقرار صناعة تمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر.

أسعار الدواجن أسعار الفراخ البيض الأسواق الدواجن البيضاء

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