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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 5 درجات ريختر يضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين

زلزال
زلزال
القسم الخارجي

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة غاوشيان في مدينة ييبين، بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، في تمام الساعة 6:12 صباح الأربعاء (بتوقيت بكين)، وفقًا لمركز شبكات الزلازل الصيني.


ورصد المركز مركز الزلزال عند خط عرض 28.52 درجة شمالًا وخط طول 104.68 درجة شرقًا، على عمق 8 كيلومترات.
وفي وقت سابق أدت عواصف عنيفة وأمطار غزيرة في الصين إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة المئات، فضلا عن إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب الفيضانات، ما دفع الرئيس شي جين بينج إلى الدعوة لتعبئة "شاملة" لجهود الإنقاذ.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" تدفقا هائلا للمياه الموحلة عبر أجزاء منهارة من سد في منطقة قوانغشي بجنوب الصين.

وعرضت القناة صورًا لأشجار اقتلعت من جذورها وجدرانًا منهارة، وشوارع غمرتها المياه، بالإضافة إلى لقطات جوية أظهرت قرى غارقة بالمياه.

وفي منطقة قوانغشي، أودت الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن الإعصار مايساك بفقد ستة أشخاص على الأقل، ولا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، مساء الثلاثاء.

وأوضحت السلطات أنه تم إجلاء 130 ألف شخص ونقلهم إلى أماكن أخرى منذ بداية العاصفة، التي ألحقت أضرارا بنحو 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتسبّبت في خسائر اقتصادية "لا تزال قيد التقييم".

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