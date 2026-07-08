ضربة قاصمة لإيران.. الجيش الأمريكي يعلن قصف 80 هدفاً إيرانياً ودمار 60 زورقاً بحرياً

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أكمل أحدث جولة من الضربات على إيران، حيث استهدف أكثر من 80 هدفًا.



وكتبت القيادة المركزية على موقعها الإلكتروني: "ضربت القوات الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وشبكات القيادة والسيطرة، ومواقع الرادار الساحلية، وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقًا صغيرًا تابعًا للحرس الثوري الإيراني في مضيق هضبة إيران ومحيطه، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدولية المارة عبر هذا الممر التجاري الدولي".

وأضافت القيادة المركزية أن قواتها "تبقى على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالاتفاق أو عدم تنفيذه".



وفي وقت أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران، وجزيرة خرج بعد الهجمات الأمريكية في وقت سابق من اليوم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجمات الأمريكية أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات في هجمات استهدفت رصيفًا تجاريًا في مدينة سيريك جنوب البلاد.