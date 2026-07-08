قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادي «الكويت» يحسم التعاقد مع ألكساندر سانتوس بعد ارتباط اسمه بتدريب الزمالك
«ظلم تحكيمي واضح».. النجم الفرنسي «باتريس إيفرا»: منتخب مصر تعرّض للسرقة أمام الأرجنتين
«طظ فى الشرف والأمانة».. فتحي سند يُوجّه رسالة لـ «الفيفا» بعد خروج مصر من كأس العالم
أظهرنا شخصية الأبطال.. «ميسي»: الفوز على مصر كان من أصعب مبارياتنا في كأس العالم
الحرب الاقتصادية تتجدّد .. إيران تُدين العقوبات الأمريكية على النفط وتتوعّد بالرد
اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل
جنوب إيران يشتعل.. دوي انفجارات مُتزامنة في ثلاث مدن بعد الهجوم الأمريكي
إنزو فرنانديز يدخل التاريخ بهدف مونديالي جديد.. ويسجل الهدف رقم 3000 في كأس العالم
«الفوز مش بالعافية ولا بالسرقة التحكيمية».. أحمد عبدالقادر ينتقد الحكام في بطولة كأس العالم
ضياء رشوان تعليقًا على استقالة الدكتورة جيهان زكي: قضاء شامخ وحكومة صادقة ووزيرة تحترم القانون
بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال
واشنطن تُشعل المُواجهة .. ضربات أمريكية ضد إيران بعد استهداف سفن بمضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تُشعل المُواجهة .. ضربات أمريكية ضد إيران بعد استهداف سفن بمضيق هرمز

سلاح الجو الأمريكي
سلاح الجو الأمريكي
ناصر السيد

أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت في إطلاق سلسلة من الضربات القوية ضد إيران لفرض تكاليف باهظة على استهدافها ومهاجمتها لسفن تجارية يقودها مدنيون أبرياء في ممر مائي دولي. 


وأضافت في بيان أن الضربات الأمريكية تأتي ردًا على هجمات إيرانية على ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. 
واختتمت بيانها بالقول إن العدوانية التي أظهرتها إيران كانت غير مبررة وخطرة وانتهاكًا واضحًا لوقف إطلاق النار.


وأمس الثلاثاء، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف إيران لناقلة سعودية أثناء عبورها ضيق هرمز بما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن وسلامة الملاحة الدولية.

واستدعت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، نائب السفير الإيراني في الدوحة، محسن محمد قانعي، وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية الركيات في مضيق "هرمز".


وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الناقلة الركيات أثناء عبورها قرب مضيق "هرمز"، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي.

واشنطن تشعل المواجهة ضربات أمريكية عنيفة ضد إيران مضيق هرمز سلاح الجو الأمريكي القيادة المركزية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

شقق سكنية

طرح أولى شقق الإيجار التمليكي 2026.. السكن بإيجار شهري دون مقدم حجز والتفاصيل الكاملة

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

فادية عبد الغني

الفنان مباح للجميع.. رد ناري من فادية عبد الغني بعد مشاجرتها مع مواطن.. خاص

منتخب مصر

كم سيحصل منتخب مصر إذا أطاح بالأرجنتين؟.. فيفا يحدد المكافأة

ترشيحاتنا

دعاء وأذكار النوم

دعاء وأذكار النوم من صحيح السنة.. أفضل الأدعية والأذكار لتحصين النفس حتى الصباح

حملات المتابعة الميدانية لوزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تواصل حملات المتابعة الميدانية بـ 30 إدارة فرعية

دورة المقبلين على الزواج

عضو المكتب الفني للمفتي: حسن اختيار شريك الحياة هو القرار الأخطر في بناء الأسرة

بالصور

فرح شعبان تتألق بإطلالة سوداء ساحرة.. لمسات أنثوية تخطف الأنظار عبر إنستجرام| شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لعلاج الانتفاخ والغازات .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الفحم النشط؟

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

أورام الدماغ.. ماذا يحدث للنساء عند تناول بعض وسائل منع الحمل الهرمونية؟

وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ

دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد