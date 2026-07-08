واشنطن تُشعل المُواجهة .. ضربات أمريكية ضد إيران بعد استهداف سفن بمضيق هرمز

أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت في إطلاق سلسلة من الضربات القوية ضد إيران لفرض تكاليف باهظة على استهدافها ومهاجمتها لسفن تجارية يقودها مدنيون أبرياء في ممر مائي دولي.



وأضافت في بيان أن الضربات الأمريكية تأتي ردًا على هجمات إيرانية على ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

واختتمت بيانها بالقول إن العدوانية التي أظهرتها إيران كانت غير مبررة وخطرة وانتهاكًا واضحًا لوقف إطلاق النار.



وأمس الثلاثاء، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف إيران لناقلة سعودية أثناء عبورها ضيق هرمز بما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن وسلامة الملاحة الدولية.

واستدعت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، نائب السفير الإيراني في الدوحة، محسن محمد قانعي، وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية الركيات في مضيق "هرمز".



وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الناقلة الركيات أثناء عبورها قرب مضيق "هرمز"، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي.