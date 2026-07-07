قطر تستدعي نائب سفير إيران وتحتج على استهداف ناقلة نفط

استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، نائب السفير الإيراني في الدوحة، محسن محمد قانعي، وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية /الركيات/ في مضيق "هرمز".



وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الناقلة /الركيات/ أثناء عبورها قرب مضيق "هرمز"، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي.



جاء ذلك في مذكرة احتجاج سلّمها إبراهيم بن يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم الثلاثاء، إلى نائب سفير إيران لدى الدوحة، خلال استدعائه إلى مقر الوزارة اليوم.



كما تضمّنت المذكرة رفض دولة قطر القاطع لهذا الاعتداء وما يمثله من مساس بأمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.



وطالبت المذكرة إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة، والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر.



كما أكدت احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون الدولي لحماية مصالحها ومقدراتها، بالإضافة إلى مطالبتها إيران بتقديم توضيحات عاجلة بشأن هذا الاستهداف، واتخاذ إجراءات فورية تحول دون تكراره، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة.