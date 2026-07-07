جوهر نبيل : التحكيم حرم مصر من مواصلة مشوارها بالمونديال.. ونبني على تجربة كأس العالم

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن منتخب مصر تعرض لتحامل تحكيمي خلال مواجهة الأرجنتين، وهو ما ساهم في خروجه من بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن هناك رغبة في استمرار المنتخب الأرجنتيني بالبطولة للاستفادة من الجوانب التسويقية.

وقال جوهر نبيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن الخروج من البطولة أصبح أمرًا واقعًا، مضيفًا: "قدر الله وما شاء فعل، ويجب أن نبني على تجربتنا في كأس العالم، والاستفادة من الدروس التي خرجنا بها من المشاركة من أجل تحقيق مزيد من التطور خلال الفترة المقبلة".

وأشاد وزير الشباب والرياضة بأداء مصطفى شوبير خلال المباراة، مؤكدًا أنه قدم مستوى مميزًا بعدما نجح في التصدي لركلة جزاء والعديد من الفرص الخطيرة، ليؤكد قدراته الكبيرة.

مصر تمتلك القدرة على تقديم الكثير

ووجه جوهر نبيل التحية إلى لاعبي المنتخب والجهاز الفني، قائلًا إن رجال المنتخب ألهموا الجميع بما قدموه من أداء وروح قتالية، مشددًا على أن مصر تمتلك القدرة على تقديم الكثير في كرة القدم وفي مختلف المجالات.