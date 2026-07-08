بعد جدل مباراة الأرجنتين .. المصريون يبحثون عن حساب حكم اللقاء ويُشنون هجومًا عليه

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة غضب واسعة من الجماهير المصرية عقب مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم، بعد القرارات التحكيمية المثيرة للجدل خلال اللقاء.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا الحساب الشخصي للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، حكم المباراة، وسط موجة من الانتقادات والهجوم بسبب إلغاء هدف مصر الثاني بعد العودة لتقنية الفيديو، بالإضافة إلى الجدل حول عدم احتساب ركلة جزاء لمحمد صلاح قبل تسجيل الأرجنتين هدف الفوز.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت أداءً قويًا من الفراعنة، لكنها انتهت بخروج المنتخب من منافسات كأس العالم وسط اعتراضات على بعض القرارات التحكيمية.