الكركم وفوائد صحية هائلة.. تعرف عليها

لم يعد الكركم مجرد بهار يضفي على الأطعمة لونا ذهبيا ونكهة مميزة، بل تحول إلى أحد أكثر المكونات الطبيعية التي تحظى باهتمام واسع في الأبحاث الغذائية والطبية، ويعود ذلك إلى احتوائه على مركب الكركمين، وهو العنصر النشط المسؤول عن معظم الفوائد الصحية المرتبطة بالكركم، ووفقًا لتقرير نشره موقع Health، يتميز الكركمين بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يجعله محل اهتمام متزايد لدوره المحتمل في دعم صحة القلب والمفاصل والمناعة، إلى جانب المساهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

الكركمين العنصر الفعال في الكركم

تكمن القيمة الصحية للكركم في مركب الكركمين، وهو المركب النباتي الذي يمنح الجذر لونه الأصفر المميز، وتشير الأبحاث إلى أن الكركمين يساعد في الحد من الإجهاد التأكسدي، وهي حالة ترتفع فيها الجزيئات الضارة داخل الجسم وتؤثر في الخلايا والأنسجة، كما يدعم آليات الحماية الطبيعية التي يعتمد عليها الجسم لمواجهة التلف الخلوي.

دور بارز في مكافحة الالتهابات

يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض، من بينها أمراض القلب واضطرابات المناعة، وتشير الدراسات إلى أن الكركمين يمتلك قدرة على تهدئة الإشارات الالتهابية داخل الجسم، وتقليل بعض المركبات التي تسهم في استمرار الالتهاب لفترات طويلة، وهو ما جعله يحظى باهتمام كبير في مجال التغذية العلاجية.

تعزيز صحة المفاصل

قد يوفر الكركم دعمًا إضافيًا للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل أو التيبس، وتوضح الدراسات أن الاستخدام المنتظم للكركمين قد يساعد في تخفيف التورم، وتحسين الحركة، وتقليل الشعور بعدم الراحة الناتج عن التهابات المفاصل، كما ربطت بعض التجارب بين تناول جرعات محددة من الكركمين وتحسن ملحوظ لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

المساهمة في ضبط مستويات السكر

يعد تأثير الكركم على تنظيم مستويات السكر في الدم من أبرز المجالات التي تخضع للدراسة حاليًا، وتشير البيانات العلمية إلى أن الكركمين قد يساهم في تحسين استجابة الجسم للإنسولين، بما يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز، خاصة لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، ومع ذلك، فإن تناوله بالتزامن مع أدوية السكري قد يؤدي إلى انخفاض مفرط في مستوى السكر، لذلك ينبغي توخي الحذر.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

ترتبط صحة القلب بعدة عوامل، منها الالتهاب وكفاءة الأوعية الدموية وتدفق الدم وتشير الدراسات إلى أن الكركمين قد يدعم هذه الجوانب من خلال تحسين كفاءة الأوعية الدموية وتقليل بعض المؤشرات الالتهابية التي تؤثر في صحة القلب مع مرور الوقت، ما يجعله عنصرًا داعمًا لنمط حياة صحي.

فوائد محتملة لصحة الكبد

يؤدي الكبد دورًا رئيسيًا في تنقية الجسم، وتشير بعض الدراسات إلى أن الكركمين قد يساعد في دعم عمليات إصلاح الكبد وتعزيز قدرته على مواجهة الإجهاد التأكسدي، الأمر الذي قد ينعكس إيجابًا على كفاءته الوظيفية.

المساعدة في تخفيف أعراض الحساسية

تشير بعض الأبحاث إلى أن الكركمين قد يساهم في الحد من أعراض الحساسية الموسمية وبعض الحالات المرتبطة بفرط نشاط الجهاز المناعي، ويُعتقد أن ذلك يرجع إلى قدرته على تقليل الالتهاب والحد من إفراز الهيستامين المسؤول عن كثير من أعراض الحساسية.

الكركمين والشيخوخة الصحية

يرتبط التقدم في العمر بزيادة الالتهاب وتراكم الأضرار التي تصيب الخلايا، ويجذب الكركمين اهتمام الباحثين بسبب دوره المحتمل في الحد من العوامل المرتبطة بشيخوخة الخلايا، مثل الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي، لذلك يخضع حاليًا لدراسات متواصلة في هذا المجال.