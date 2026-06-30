يستخدم في تدليك المفاصل وتقوية المناعة.. إليك أهم فوائد الخردل

تعد بذور الخردل من الأعشاب المهمله رغم فائدة الصحية المتعددة للمختلف أعضاء الجسم .

ووفقا لما جاء في موقع فارم إيزي نكشف لكم اهم فوائد بذور الخردل.

ألم المفاصل

يساعد التدليك المنتظم بزيت الخردل على تخفيف آلام المفاصل والعضلات كما يشعر مرضى التهاب المفاصل بالراحة بعد التدليك بزيت الخردل، وذلك بفضل وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تخفيف التيبس والألم الناتج عن التهاب المفاصل .

المناعة

يُحدد تركيب زيت الخردل بناءً على احتياجات الجسم ويحتوي هذا الزيت على أقل من 7% من الدهون المشبعة، ونسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة تتراوح بين 3.6% و32.2%كما يحتوي على كمية كبيرة من حمض اللينوليك (18:2) وحمض اللينولينيك (18:3 ) .

توفر المجموعة المثلى من الأحماض الدهنية اوميجا 3 وأوميجا 6 وفيتامين E القيمة الغذائية المطلوبة وتعزز جهاز المناعة لدينا .

يقلل الإصابة بمرض السكري

إن كمية فيتامين E الموجودة في ألفا توكوفيرول في زيت الخردل لها آثار مفيدة في السيطرة على مخاطر مرض السكري .

تُعدّ الدهون المتحولة السبب الرئيسي لفشل الأنسولين وزيادة أكسدة الدهون لذا فإن خلو زيت الخردل من الدهون المتحولة يُساعد في الحفاظ على مستويات الأنسولين، مما يُساهم بدوره في تنظيم مستويات السكر في الدم.