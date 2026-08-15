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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق الدوري المصري بمواجهات قوية في الجولة الأولى بهذا الموعد

رابطة الاندية
رابطة الاندية
رباب الهواري

تستعد جماهير الكرة المصرية لانطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، وسط حالة من الترقب بعد إجراء قرعة المرحلة الأولى التي أسفرت عن مواجهات قوية منذ الجولة الافتتاحية، أبرزها لقاء الأهلي أمام إنبي، ومواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري.

وتنطلق منافسات الجولة الأولى يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس الجاري، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة جميع أندية الدوري الممتاز، في بداية قوية للموسم الجديد الذي يشهد منافسة منتظرة بين الفرق على حصد اللقب والهروب من صراع الهبوط.

وتشهد مباريات الجمعة مواجهة مرتقبة تجمع الزمالك مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي وادي دجلة مع زد في الخامسة مساءً على استاد السلام.

وفي الثامنة مساءً أيضًا، يستضيف أبو قير للأسمدة فريق البنك الأهلي على استاد الإسكندرية، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق انطلاقة قوية.

مواجهات قوية يوم السبت

وتتواصل مباريات الجولة الأولى يوم السبت 22 أغسطس، حيث يلتقي طلائع الجيش مع المقاولون العرب في الخامسة مساءً على استاد جهاز الرياضة.

كما يواجه بترول أسيوط فريق بتروجت في الخامسة مساءً على استاد أسمنت أسيوط، بينما يستضيف غزل المحلة نظيره بيراميدز في الثامنة مساءً على استاد غزل المحلة.

وفي التوقيت نفسه، يلتقي المصري مع سموحة على استاد السويس الجديد، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لحصد أول ثلاث نقاط في الموسم.

الأهلي يختتم الجولة أمام إنبي

وتختتم منافسات الجولة الأولى يوم الأحد 23 أغسطس بثلاث مواجهات، حيث يلتقي الجونة مع مودرن سبورت في الخامسة مساءً على استاد خالد بشارة، بينما يواجه سيراميكا فريق القناة في الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس.

وتتجه الأنظار في ختام الجولة إلى استاد القاهرة، حيث يفتتح الأهلي مشواره في الدوري بمواجهة إنبي في تمام الساعة الثامنة مساءً، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لتحقيق بداية قوية وإرسال رسالة مبكرة إلى منافسيه في سباق البطولة.


 

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