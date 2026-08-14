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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أشرف عباس يحصل على ماجستير إدارة الأعمال بتخصص ريادة الأعمال والابتكار

أشرف عباس
أشرف عباس

حصل مسؤول الملف الصحفي بجريدة وموقع  «النهار» والمُعدّ التلفزيوني أشرف عباس على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA)، بتخصص ريادة الأعمال والابتكار، من كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويشغل عباس منصب المدير التنفيذي ومؤسس المرصد المصري للصحافة والإعلام.

وجاء تخرج عباس ضمن دفعة جديدة من برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بالجامعة، ضمت عددًا من القيادات والمهنيين من مجالات مختلفة، من بينهم النائب السعيد غنيم، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس والنائب الأول لحزب المؤتمر، والنائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب.

وأقيمت فعاليات التخرج برعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور نهاد المحبوب، عميد كلية الطب، والدكتور مجدي عبد القادر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، والدكتور محمد مرسي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأكدت الدكتورة هالة المنوفي، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اهتمام الجامعة بتطوير منظومتها التعليمية ومواكبة المتغيرات في سوق العمل، وتقديم برامج تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، مشيرة إلى أن تنوع الخلفيات الأكاديمية والمهنية للدارسين يثري التجربة التعليمية ويسهم في تبادل الخبرات وإعداد كوادر قادرة على القيادة وصناعة القرار.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان أحمد عبد العزيز، الأمين العام للجامعة ومدير تطوير أعمال الجامعة ومؤسساتها، إن تنوع الخلفيات المهنية والأكاديمية للدارسين يمثل أحد عناصر قوة برنامج MBA، ويسهم في ربط الدراسة بالتحديات الواقعية في بيئات العمل المختلفة، إلى جانب تطوير القدرات القيادية وفهم آليات اتخاذ القرار وإدارة الموارد.

ويمتلك أشرف عباس خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في مجال الصحافة والإعلام، عمل خلالها في الصحافة والإعداد التلفزيوني بعدد من القنوات التلفزيونية داخل مصر وخارجها، كما يمتلك خبرة في الإدارة وتطوير المؤسسات الإعلامية والعمل على قضايا حرية الصحافة والحقوق المهنية للصحفيين.

وأسس عباس المرصد المصري للصحافة والإعلام عام 2013، ويتولى حاليًا منصب المدير التنفيذي للمرصد، وتتركز اهتماماته المهنية والبحثية في الحوكمة وريادة الأعمال الإعلامية وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية واستدامتها، بما يربط بين خبرته في الصحافة والإدارة وتخصصه الأكاديمي في ريادة الأعمال والابتكار.

النهار مسؤول الملف الصحفي إدارة الأعمال ريادة الأعمال

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