بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

وجه مسئولو النادي الأهلي تحذيرًا شديد اللهجة إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بسبب التصريحات والهجوم المتجدد من جانب وكيله آدم وطني على إدارة النادي، على خلفية الحديث عن وجود عروض أوروبية للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

أول تحرك من الأهلي ضد إمام عاشور

وعلم « صدى البلد » أن إدارة الأهلي ترفض بشكل قاطع ما يتردد خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود عروض احترافية لإمام عاشور، أو اتهام النادي بتعطيل انتقال اللاعب إلى أحد الأندية الأوروبية، خاصة في ظل تمسك الإدارة بقرارها الأخير بعدم مناقشة أي عروض احترافية للاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن الإدارة أبلغت وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق، خلال معسكر إسبانيا، بضرورة عقد جلسة مع إمام عاشور والتأكيد عليه بضرورة عدم السماح بتكرار هذه التصريحات أو الهجوم على إدارة النادي من جانب وكيله.

تحذير شديد اللهجة لـ إمام عاشور في معسكر إسبانيا

وأوضح المصدر أن مسئولي الأهلي تحدثوا مع مدير الكرة بشأن ضرورة وضع حد نهائي لما يتم تداوله حول عروض الاحتراف، خاصة أن قرار الإدارة واضح وصريح، ويقضي بعدم فتح الباب أمام رحيل أي لاعب من العناصر الأساسية خلال الفترة الحالية، نظرًا لقرب انطلاق الموسم الكروي وحاجة الفريق إلى جميع لاعبيه.

وشدد المصدر على أن قرار النادي الأهلي بشأن عدم مناقشة عروض الاحتراف في الوقت الحالي نهائي ولا رجعة فيه، مؤكدًا أن الإدارة ترى أن الحفاظ على استقرار الفريق وقوامه الأساسي يمثل أولوية، خصوصًا مع الاستعدادات القوية للموسم الجديد والاستحقاقات التي تنتظر الفريق.

وأضاف أن إدارة الأهلي لا ترغب في الدخول في صدام مع إمام عاشور أو وكيله، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأن تتحول مسألة العروض الخارجية إلى وسيلة للضغط على النادي من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، مشيرًا إلى أن أي رغبة في الاحتراف يجب أن تتم من خلال القنوات الرسمية وبعيدًا عن التصريحات الإعلامية.

عقد إمام عاشور مع الأهلي ممتد لـ 2028

وأشار المصدر إلى أن عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي لا يزال ممتدًا لمدة موسمين إضافيين، ويستمر حتى عام 2028، وبالتالي فإن اللاعب مرتبط بعقد واضح مع القلعة الحمراء، ولا يمكن لأي طرف التعامل مع مسألة رحيله باعتبارها أمرًا محسومًا أو حقًا مكتسبًا دون الرجوع إلى إدارة النادي.

وأكد المصدر أن الأهلي يحترم إمام عاشور ويقدر إمكانياته الفنية ودوره داخل الفريق، إلا أن ذلك لا يعني السماح بأي ضغوط خارجية أو تصريحات من شأنها التأثير على قرارات الإدارة، خاصة أن النادي لديه سياسة واضحة في التعامل مع عقود اللاعبين والعروض المقدمة لهم.

وكشف المصدر أن إدارة الأهلي ترى أن الحديث المتكرر عن وجود عروض أوروبية لإمام عاشور، بالتزامن مع اتهام النادي بأنه يقوم بـ«تطفيش» الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب، أمر غير مقبول، خاصة أن النادي لم يتلقَ عرضًا رسميًا بالشكل الذي يستدعي الدخول في مفاوضات بشأن رحيله، وأن كل ما يثار في هذا الملف يتم تداوله إعلاميًا دون تغيير موقف الإدارة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور مطالب بالتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وعدم الانشغال بما يثار خارج الملعب، خاصة أن الجهاز الفني والإدارة يعولان عليه باعتباره أحد العناصر المهمة في تشكيل الفريق، مع ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات النادي وعدم السماح بتكرار أي تصريحات من شأنها إثارة الجدل حول مستقبله مع الأهلي.

