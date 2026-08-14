جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

شهدت منطقة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية واقعة مأساوية، لقيت خلالها فتاة مصرعها إثر تعرضها لعدة طعنات بسلاح أبيض، داخل محل سكنها، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بإصابة فتاة بطعنات على يد شقيقيها داخل مسكن الأسرة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين تعرض الفتاة للطعن، وجرى نقلها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على أسبابها ودوافعها، وتحديد تفاصيل ما حدث داخل مسكن الأسرة.

وجرى نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.