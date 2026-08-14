جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالرصاص منازل في ريف درعا الغربي

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، النار من أسلحته الرشاشة تجاه منازل مدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا.

وذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت إطلاق رشقات رصاص مكثفة على أحياء سكنية في القرية".

وأوضحت القناة أن القصف العشوائي "أجبر الأهالي على إخلاء منازلهم والانتقال إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظاً على سلامتهم"، من دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وتشهد مناطق جنوب سوريا منذ أشهر توغلات إسرائيلية متكررة، يرافقها إقامة حواجز عسكرية وتفتيش للمواطنين والمنازل واعتقالات، إلى جانب إطلاق نار على المساكن، في خرق واضح لسيادة الأراضي السورية.

يُذكر أن إسرائيل أعلنت بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وتقدمت لاحتلال المنطقة العازلة في الجولان السوري.