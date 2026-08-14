أنغام تحيي حفلا استثنائيا في جدة وتطل على جمهورها عبر MBC مصر.. الليلة

تعرض الليلة الجمعة 14 أغسطس 2026، على شاشة MBC مصر، في تمام الساعة العاشرة مساءً، فعاليات الحفل الغنائي للنجمة أنغام، الذي تحييه من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات «ليالي جدة».

وتقدم أنغام خلال الحفل، باقة مميزة من أبرز أعمالها الغنائية التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشوارها الفني، في ليلة طربية استثنائية تجمع بين الإحساس والصوت القوي والأداء المميز.

ويأتي الحفل وسط تفاعل جماهيري كبير مع أنغام، التي تحظى بشعبية واسعة في مصر والوطن العربي، حيث ينتظر جمهورها الاستمتاع بمجموعة من أشهر أغنياتها خلال سهرة فنية مميزة.

ويتيح عرض الحفل عبر شاشة MBC مصر للجمهور المصري والعربي فرصة متابعة أنغام في واحدة من أبرز حفلاتها بمدينة جدة، والاستمتاع بأجواء الليلة الغنائية التي تجمع «صوت مصر» بجمهورها في السعودية.