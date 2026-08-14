مشروبات يجب على الحامل تجنبها أو الحد منها حفاظا على صحة الأم والجنين

خلال فترة الحمل، تحتاج المرأة إلى الانتباه جيدًا لما تتناوله من مشروبات، إذ إن بعض الأنواع قد تشكل خطرًا على الجنين، بينما يحتاج بعضها الآخر إلى التقليل من الكمية.

الحذر من المشروبات غير المبسترة

يُنصح بتجنب اللبن والعصائر غير المبسترة، بما فيها بعض العصائر الطازجة غير المعروفة طريقة تجهيزها، لأنها قد تحمل بكتيريا تسبب التسمم الغذائي ومضاعفات خطيرة أثناء الحمل.

تقليل الكافيين

القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة تحتوي على كافيين. وتوصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بألا تتجاوز الحامل 200 ملجم من الكافيين يوميًا.

الابتعاد عن مشروبات الطاقة

يفضل تجنب مشروبات الطاقة خلال الحمل، خاصة أن بعضها يحتوي على كميات مرتفعة من الكافيين ومكونات منبهة إضافية.

الأعشاب ليست كلها آمنة

لا يعني كون المشروب عشبيًا أنه آمن تلقائيًا للحامل؛ فالمعلومات المتاحة عن سلامة كثير من الأعشاب أثناء الحمل محدودة، لذلك يُفضل عدم تناول الخلطات العشبية المركزة أو استخدامها لأغراض علاجية دون استشارة الطبيب.

وفي المقابل، تظل المياه والحليب المبستر والمشروبات الخالية من الكافيين من الخيارات المناسبة للحامل، مع مراعاة الاعتدال واختيار المنتجات الآمنة.

المصدر mayo clinic