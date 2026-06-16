لو حامل .. تناولى هذا الخضار لسلامتك وحماية الجنين

تحتاج المرأة الحامل إلى الاهتمام بنوعية الغذاء الذي تتناوله لضمان مرور فترة الحمل بسلام عليها وعلى الجنين.

ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك تعد البامية من أفضل الأطعمة التى يمكن تقديمها للمرأة الحامل حيث تقدم العديد من الفوائد لها وللجنين وتساعد فى تحسين القولون وضبط نسبة السكر فى الدم لدى النساء المصابات بمقاومة الإنسولين أو السكري أو سكري الحمل وتتغلب على الإجهاد.



تحتوي البامية على حمض الفوليك هو أحد فيتامينات ب، وله فوائد عديدة، خاصة أثناء الحمل. فهو يساعد في تكوين الحمض النووي ونمو الخلايا، كما يدعم نمو دماغ الجنين وجمجمته وحبله الشوكي وهو مفيد أيضاً لصحة الدماغ وضغط الدم.

يُنصح البالغات اللواتي يخططن للحمل أو قد يصبحن حوامل بتناول ما بين 400 و800 ميكروغرام من حمض الفوليك يومياً ويحتوي نصف كوب من البامية المطبوخة على ما بين 4% و9% من هذه القيمة اليومية.