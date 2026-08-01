ليلة الظلام .. انقطاع عام للكهرباء في ليبيا

شهدت أغلب مدن ومناطق شرق وجنوب ليبيا، إضافة إلى أجزاء من غرب البلاد، فجر اليوم السبت، انقطاعًا عامًا للتيار الكهربائي .

وأشارت مصادر ليبية في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام إلى أن سبب الانقطاع هو خروج محطات التوليد الكهربائي المغذية للجناح الشرقي من ليبيا عن الخدمة.

وبيّن أنه لم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى خروج محطات التوليد عن الخدمة مجددًا.

فيما يترقب المواطنون توضيحات من الجهات المختصة بشأن أسباب الانقطاع وموعد عودة التيار الكهربائي.

وفي سياق أخر ؛ ذكرت تقارير إعلامية أن محتجون أغلقوا منزل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس .