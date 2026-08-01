الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

تستعد وزارة التعليم العالي لإطلاق أعمال تنسيق الجامعات، وسط ترقب من الطلاب وأولياء الأمور لمؤشرات المرحلة الأولى والحدود الدنيا للكليات في الشعب الثلاث (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).

وتبدأ مرحلة التقديم بمجرد إعلان النتائج رسميًا، لتتضح معها نسب النجاح وشرائح المجاميع التي تحدد توجهات القبول بالجامعات.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025

ويوضح موقع صدي البلد في التقرير التالي توقعات ومؤشرات تنسيق 2026من خلال تنسيق الحدود الدنيا للكليات كنموذج استرشادي لمؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025 بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بالنسبة المئوية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

كلية الطب البشري 93.83%

كلية طب الأسنان 92.68%

كلية الصيدلة 91.7%

كلية العلاج الطبيعي 92.19

كلية الهنسة 88.65%

كلية الحاسبات والمعلومات 83.41% رياضة

كلية التمريض 84.41%

كلية الألسن 84.41%

كلية الآثار 78%

كلية الإعلام 83.17%

كلية السياسة والاقتصاد 85.12%

كلية الآداب 60.85%

كلية التجارة 68.7%

كيفية معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات:

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات من خلال رابط موقع التنسيق حيث نستشهد كل عام بتنسيق العام الماضي حيث توجد فروق بسيطة حسب نسبة شرائح النجاح في نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا.