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أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي

استهلاك الكهرباء
استهلاك الكهرباء
عبد العزيز جمال

يواجه أصحاب العدادات الكودية أعباءً أكبر في فواتير الكهرباء مقارنةً بالمشتركين أصحاب العدادات القانونية، إذ تبدأ تكلفة أول 50 كيلووات لديهم من 137 جنيهًا، بينما لا تتجاوز 34 جنيهًا للمشتركين الذين يحصلون على الدعم، وهو ما يجعل ترشيد استهلاك الكهرباء ضرورة يومية وليس مجرد خيار.

ويبلغ سعر الكيلووات في العداد الكودي نحو 2.74 جنيه دون الاستفادة من شرائح الدعم، في حين يحصل أصحاب العدادات القانونية على الشريحة الأولى بسعر 68 قرشًا للكيلووات، الأمر الذي يخلق فارقًا كبيرًا في تكلفة الاستهلاك منذ اللحظة الأولى لشحن الكارت.
 

لماذا يصبح الترشيد ضرورة مع العداد الكودي؟

يفتقد العداد الكودي إلى نظام الشرائح المدعومة، حيث يتم احتساب استهلاك الكهرباء بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات، ما يعني أن المستخدم يبدأ دفع أعلى تعريفة للكهرباء منذ أول وحدة استهلاك.

ولهذا السبب، فإن أي زيادة بسيطة في تشغيل الأجهزة الكهربائية تنعكس مباشرة على سرعة نفاد رصيد كارت الكهرباء، وهو ما يجعل إدارة الاستهلاك أمرًا ضروريًا لتقليل المصروفات الشهرية.
 

أجهزة بسيطة قد تستنزف رصيد الكارت سريعًا

حتى الأجهزة التي تبدو قليلة الاستهلاك قد تصبح عبئًا مع ارتفاع سعر الكيلووات في العداد الكودي.

فعلى سبيل المثال، فإن تشغيل لمبة تقليدية قدرة 100 وات لمدة 10 ساعات يكلف صاحب العداد القانوني نحو 68 قرشًا فقط، بينما تصل التكلفة لدى صاحب العداد الكودي إلى نحو 2.74 جنيه لنفس مدة التشغيل.

كما أن ترك السخان الكهربائي أو شواحن الهواتف أو الأجهزة في وضع الاستعداد يؤدي إلى استهلاك مستمر للكهرباء، وهو ما ينعكس مباشرة على رصيد كارت الشحن.
 

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

كيف تحافظ على رصيد كارت الكهرباء؟

يمكن تقليل استهلاك الكهرباء وإطالة عمر رصيد الكارت من خلال مجموعة من الإجراءات البسيطة، أبرزها:

  • ضبط التكييف على 24 درجة مئوية، حيث إن رفع درجة الحرارة يوفر نحو 5% من استهلاك الضاغط (الكمبروسر) لكل درجة، مع تنظيف الفلاتر مرة كل أسبوعين للحفاظ على كفاءة التشغيل.
  • تشغيل السخان الكهربائي قبل الاستخدام بنحو 10 دقائق فقط ثم فصله مباشرة بعد الانتهاء.
  • تقليل استخدام الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع مثل المكواة والغلاية الكهربائية (الكاتل)، وعدم تشغيلها إلا عند الضرورة.
  • ترك مسافة لا تقل عن 15 سم خلف الثلاجة لتهوية الموتور، مع فحص جوان الباب باستمرار وإزالة الثلج المتراكم للحفاظ على كفاءة التبريد.
  • فصل فيش الشواحن وأجهزة الرسيفر والميكروويف والشاشات عند عدم الاستخدام، لأن وضع الاستعداد يستهلك كهرباء بصورة مستمرة.
  • استبدال اللمبات التقليدية بأخرى من نوع LED الموفرة للطاقة، والتي تستهلك نحو ربع استهلاك اللمبات القديمة.
  • تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لتقليل عدد مرات التشغيل، مع تجنب استخدام المجفف الكهربائي والاعتماد على التجفيف الطبيعي.
  • استخدام مشترك كهربائي مزود بمفتاح تشغيل وإيقاف (ON/OFF) لفصل عدة أجهزة بضغطة واحدة، خاصة قبل النوم أو عند مغادرة المنزل.
     
عداد الكهرباء الكودي

العداد الكودي.. كل كيلووات له ثمن

مع ارتفاع تكلفة الكهرباء على أصحاب العدادات الكودية، أصبح ترشيد الاستهلاك وسيلة مباشرة لتقليل النفقات الشهرية، حيث إن كل جهاز يتم إطفاؤه أو فصله عن الكهرباء يساهم في الحفاظ على رصيد الكارت لفترة أطول.

 إدارة استهلاك الكهرباء داخل المنزل أصبحت ضرورة اقتصادية، خاصة مع احتساب الاستهلاك في العدادات الكودية بسعر موحد دون الاستفادة من شرائح الدعم، وهو ما يجعل كل خطوة بسيطة في الترشيد انعكاسًا مباشرًا على قيمة الإنفاق الشهري.

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