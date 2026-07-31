بيعملوا تريند.. سعفان الصغير: انتقدني فنيًا.. لكن اللي بيحصل مع حسام حسن اسمه غل

شن سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، هجومًا حادًا على بعض اللاعبين السابقين والإعلاميين الذين يوجهون انتقادات للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، مؤكدًا أن هناك من يسعى إلى إثارة الجدل فقط من أجل الظهور الإعلامي.

وقال سعفان الصغير، خلال ظهوره في أحد البودكاستات:

"في لعيبة أنا بشوفها متسواش 10 جنيه، بتتكلم وبتتنطط، بتحسسني إنها فاهمة كل حاجة."

وأضاف:"زي اللي بيطلعوا في الإعلام دلوقتي، بعض الإعلاميين اللي مبطلين كورة، يقولك كان لازم حسام حسن يعمل كذا، وكان لازم إبراهيم حسن يعمل كذا، وسعفان يعمل كذا، وكان لازم مش عارف إيه. يا عم أنت قاعد مبتشتغلش، أنت عايز تلف على القنوات عشان تعمل تريند."

واستشهد مدرب حراس المنتخب بإشادات عدد من نجوم الكرة العالمية بحسام حسن، مضيفًا:"طب شوف رابح ماجر قال إيه، شوف تييري هنري قال إيه."

واستكمل:"واحد هجاص، مبيدربش وبيصرخ على الخط والحاجات دي، ويطلع برضه يتكلم مع كابتن حسام ويتكلم مع كابتن إبراهيم."

واختتم سعفان الصغير تصريحاته بالتأكيد على أن النقد الفني أمر طبيعي، لكنه رفض ما وصفه بالحملات الشخصية ضد الجهاز الفني، قائلًا: "أنت ممكن تنتقدني فني، بس فيه فرق، وده اسمه غل، والناس كلها جابت حق كابتن حسام وإبراهيم.