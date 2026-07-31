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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار يهز منطقة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا واستمرار التوترات العسكرية

انفجار
انفجار
القسم الخارجي

هز انفجار قوي منطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا، اليوم الجمعة، أعقبته انفجارات متتالية، في حادث وقع داخل ميدان للتدريب العسكري، وفق معلومات أولية متداولة.

وأفادت المعطيات الأولية بأن الحادث وقع داخل أراضي ميدان للتدريب العسكري في منطقة خميلنيتسكي، فيما باشرت الجهات المختصة العمل في موقع الانفجار للوقوف على ملابساته وتحديد أسبابه.

وحسب المعلومات المتاحة، تسببت الواقعة في انفجار أعقبه تطاير وانفجارات لاحقة، فيما تعمل الأجهزة المعنية على احتواء تداعيات الحادث وتقييم الأضرار الناجمة عنه.

ولا تزال ملابسات الانفجار قيد التحقق، في وقت لم تتضح فيه بصورة نهائية حصيلة الضحايا أو المصابين. كما لم تتوافر، حتى الآن، معلومات موثوقة تؤكد أن الحادث نجم عن ضربة روسية، وهو ما يجعل ربط الانفجار مباشرة بالهجمات الروسية أمرًا سابقًا لأوانه.

وتأتي الواقعة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر العسكري المتصاعد، بعدما شهدت مناطق أوكرانية عدة خلال الفترة الأخيرة هجمات روسية واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتُعد منطقة خميلنيتسكي من المناطق التي شهدت، منذ اندلاع الحرب، هجمات روسية سابقة، ما يجعل أي انفجارات فيها موضع متابعة واسعة، إلا أن تحديد طبيعة حادث اليوم والجهة المسؤولة عنه يبقى مرهونًا بنتائج التحقيقات والبيانات الرسمية.

ومن المنتظر أن تصدر السلطات الأوكرانية معلومات إضافية بشأن أسباب الانفجار وحجم الأضرار والخسائر البشرية فور استكمال الإجراءات الأولية في موقع الحادث.
 

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