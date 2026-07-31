مسئول أمريكي: ترامب سيصاب "بخيبة أمل كبيرة" إن لم تلتزم إسرائيل بخطة السلام بغزة

أكد مسئول بالإدارة الأمريكية اليوم /الجمعة/ أن الرئيس دونالد ترامب سيصاب بخيبة أمل كبيرة في حال لم تلتزم إسرائيل بالجزء الخاص بها في خطة السلام في غزة، عقب إعلان الولايات المتحدة اتفاق نزع السلاح مع حماس.

ونقلت شبكة /سي إن إن / الأمريية تصريحات عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته قال فيها :"لا نطالب إسرائيل بفعل أي شىء آخر سوى الموافقة على تنفيذ خطة السلام (المكونة من عشرين نقطة) المتفق عليها مسبقًا، ونحن لدينا ثقة كبيرة بأنهم سيلتزمون بها. إن لم يلتزموا بها، فمن الواضح أن الرئيس ترامب سيصاب بإحباط شديد".

وأضاف: اعتقد- مع كل هذه المشكلات التي يمرون بها- يبدو أنهم أو أن إسرائيل لا تريد تصعيد الأمور في هذا الوقت الراهن؛ لذلك، نحن نرى أنهم سيكونوا شركاء جيدون في هذا الأمر وسيلتزمون بدورهم.

وتابع: "اعتقد خلال الأسبوعين المقبلين سنواصل تحديد تفاصيل كل شئ. كما أرى أننا سنشاهد تقدمًا خلال شهر أو شهرين".