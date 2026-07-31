«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

يترقب طلاب الثانوية العامة وأسرهم لانطلاق تنسيق الجامعات 2026، في مقدمة فئات الطلاب الذين يبحثون عن خريطة الفرص المتاحة أمامهم، طلاب شعبة علمي علوم الحاصلون على 90%.

والسؤال الأهم هو: هل يكفي 90% للالتحاق بالطب أو إحدى كليات القطاع الطبي؟

الإجابة النهائية مرتبطة بإعلان وزارة التعليم العالي للحدود الدنيا الرسمية، بينما تعتمد التوقعات الحالية على مؤشرات التنسيق السابقة، مع احتمالية تغيرها وفق أعداد الطلاب ونسب النجاح وطاقة الكليات الاستيعابية.



تظل كلية الطب البشري الحلم بالنسبة لطلاب علمي علوم، إلا أن مؤشرات القبول السابقة تشير إلى أن المجموع المطلوب في الجامعات الحكومية كان أعلى من 90%، ووفق نتائج التنسيق السابقة، دارت الحدود الدنيا للطب البشري في نطاقات مرتفعة تجاوزت 93% في العديد من الجامعات، كما جاءت كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي عند مستويات قريبة، لكن الطالب الحاصل على 90% لا يفقد فرصته في المجال الطبي، إذ تفتح الجامعات الأهلية مسارات أخرى.

الاختيارات داخل الجامعات الحكومية:

كليات الطب البيطري في عدد من الجامعات.

كليات التمريض.

كليات العلوم بمختلف تخصصاتها.

كليات الحاسبات والمعلومات التي تقبل طلاب علمي علوم وفق برامج وشروط محددة.

الحاسبات والعلوم...

خلال السنوات الأخيرة زاد قبول طلاب علمي علوم في بعض تخصصات التكنولوجيا، خاصة مع زيادة الحاجة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة، كما أصبحت كلية العلوم خيارًا مهمًا أمام الطلاب الراغبين في دراسة تخصصات ترتبط بالبحث العلمي والصناعات الدوائية والبيئية وتحليل البيانات.

أصبحت الجامعات الأهلية عنصرًا مهمًا في خريطة التعليم الجامعي، خاصة للطلاب الذين يطمحون إلى دراسة تخصصات طبية ولم تسمح لهم الحدود الدنيا الحكومية بذلك، وتوفر برامج في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلوم الصحية. ويمثل مجموع 90% فرصة مناسبة للتنافس على عدد من هذه البرامج.

هل ينخفض تنسيق الجامعات 2026؟

يترقب الطلاب مؤشرات تنسيق 2026 وسط توقعات بحدوث تغيرات محدودة، خاصة مع اختلاف توزيع الدرجات ونسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة، فيما توقع خبراء أن يظل التنسيق مرتبطا بمعادلة دقيقة تجمع بين أعداد الطلاب ورغباتهم والطاقة الاستيعابية للكليات.