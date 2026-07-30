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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

89.84 % للهندسة و88.75% للتخطيط العمراني .. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة 2026 نحو انطلاق تنسيق الجامعات 2026، بينما يزداد البحث عن تنسيق الجامعات 2025 للاستفادة من مؤشراته في توقع تنسيق الكليات والحدود الدنيا للقبول هذا العام." 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الثانوية العامة 2025

وقد جاءت الحدود الدنيا لشعبة علمي رياضة - نظام حديث في تنسيق الثانوية العامة 2025:

هندسة بترول وتعدين السويس 305 
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5 
هندسة القاهرة 296 
صيدلة المنصورة 296 
هندسة المنصورة 296 
هندسة الزقازيق 295 
هندسة جنوب الوادي 293.5 
هندسة دمياط 293.5 
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5 
هندسة سوهاج 293 
هندسة بور سعيد 293 
هندسة طنطا 292.5 
هندسة بنها 292 
هندسة كفر الشيخ 292 
هندسة بنها بشبرا 291.5 
هندسة حلوان 291 
كلية الهندسة جامعة دمنهور 291 
هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5 
هندسة السويس 290.5 
هندسة الإسكندرية 290.5 
هندسة حلوان بالمطرية 290 
هندسة الفيوم 289.5 
هندسة أسيوط 289 
هندسة بني سويف 288.5 
هندسة أسوان 288.5 
هندسة المنيا 288 
هندسة الطاقة أسوان 287.5 
هندسة الوادي الجديد 287.5 
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284 
تخطيط عمراني القاهرة 284

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2026 تنسيق الكليات مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 تنسيق الثانوية العامة 2025

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