89.84 % للهندسة و88.75% للتخطيط العمراني .. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي رياضة

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة 2026 نحو انطلاق تنسيق الجامعات 2026، بينما يزداد البحث عن تنسيق الجامعات 2025 للاستفادة من مؤشراته في توقع تنسيق الكليات والحدود الدنيا للقبول هذا العام."
مؤشرات تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الثانوية العامة 2025
وقد جاءت الحدود الدنيا لشعبة علمي رياضة - نظام حديث في تنسيق الثانوية العامة 2025:
هندسة بترول وتعدين السويس 305
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5
هندسة القاهرة 296
صيدلة المنصورة 296
هندسة المنصورة 296
هندسة الزقازيق 295
هندسة جنوب الوادي 293.5
هندسة دمياط 293.5
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5
هندسة سوهاج 293
هندسة بور سعيد 293
هندسة طنطا 292.5
هندسة بنها 292
هندسة كفر الشيخ 292
هندسة بنها بشبرا 291.5
هندسة حلوان 291
كلية الهندسة جامعة دمنهور 291
هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5
هندسة السويس 290.5
هندسة الإسكندرية 290.5
هندسة حلوان بالمطرية 290
هندسة الفيوم 289.5
هندسة أسيوط 289
هندسة بني سويف 288.5
هندسة أسوان 288.5
هندسة المنيا 288
هندسة الطاقة أسوان 287.5
هندسة الوادي الجديد 287.5
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284
تخطيط عمراني القاهرة 284