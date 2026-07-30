89.84 % للهندسة و88.75% للتخطيط العمراني .. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي رياضة

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة 2026 نحو انطلاق تنسيق الجامعات 2026، بينما يزداد البحث عن تنسيق الجامعات 2025 للاستفادة من مؤشراته في توقع تنسيق الكليات والحدود الدنيا للقبول هذا العام."

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الثانوية العامة 2025

وقد جاءت الحدود الدنيا لشعبة علمي رياضة - نظام حديث في تنسيق الثانوية العامة 2025:

هندسة بترول وتعدين السويس 305

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5

هندسة القاهرة 296

صيدلة المنصورة 296

هندسة المنصورة 296

هندسة الزقازيق 295

هندسة جنوب الوادي 293.5

هندسة دمياط 293.5

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5

هندسة سوهاج 293

هندسة بور سعيد 293

هندسة طنطا 292.5

هندسة بنها 292

هندسة كفر الشيخ 292

هندسة بنها بشبرا 291.5

هندسة حلوان 291

كلية الهندسة جامعة دمنهور 291

هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5

هندسة السويس 290.5

هندسة الإسكندرية 290.5

هندسة حلوان بالمطرية 290

هندسة الفيوم 289.5

هندسة أسيوط 289

هندسة بني سويف 288.5

هندسة أسوان 288.5

هندسة المنيا 288

هندسة الطاقة أسوان 287.5

هندسة الوادي الجديد 287.5

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284

تخطيط عمراني القاهرة 284