التعليم العالي: فيديو تعريفي بخطوات تقدم الدبلومات لاختبارات الالتحاق بـ الهندسة

في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توعية الطلاب بإجراءات الالتحاق بالجامعات، وتيسير خطوات التقدم لاختبارات القبول، نشرت أمانة المجلس الأعلى للجامعات فيديو تعريفيًا يوضح خطوات التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية المؤهلة للالتحاق بكليات الهندسة للعام الجامعي 2026/2027.

وأعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم للاختبارات أمام الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (نظام الثلاث سنوات، ونظام الخمس سنوات، والمعاهد الفنية "سنتان")، وذلك وفقًا للقواعد والشروط المنظمة للقبول بكليات الهندسة.

وأوضحت الأمانة أن التسجيل الإلكتروني يبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 1 أغسطس 2026، من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، ويستمر حتى موعد يسبق بداية الاختبارات بخمسة أيام.

ودعت أمانة المجلس الأعلى للجامعات الطلاب إلى متابعة الفيديو التعريفي؛ للتعرف على خطوات التسجيل وإجراءات التقدم للاختبارات، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والمواعيد المعلنة، واستكمال إجراءات التسجيل إلكترونيًا خلال الفترة المحددة.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها على توفير مختلف وسائل التوعية والإرشاد للطلاب، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم، وتمكينهم من استكمال خطوات الالتحاق بالجامعات بصورة صحيحة.

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