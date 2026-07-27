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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بـ تنسيق الجامعات 2026 .. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الإعلان عن موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026، خاصة مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والتي ستنطلق بعدها اعمال تنسيق الجامعات خلال 72 ساعه من ظهور النتيجة.

 

قواعد تنسيق الجامعات 2026

وإصدار وزير التعليم العالى قرار بشأن ضوابط وقواعد القبول بالجامعات للعام الجامعي 2025- 2026 والذى حدد ضوابط ترشيح الطلاب.

آليات قبول طلاب الثانوية العامة 2026 ضمن تنسيق الجامعات

ووفقًا للمادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتنظيم تنسيق القبول بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025-2026، فقد تم تحديد طريقة قبول طلاب الثانوية العامة على النحو التالي:

يُحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (العلمي والأدبي) لعام 2025، سواء بنظامها الحديث أو القديم، والمقرر قبولهم كطلاب منتظمين في الجامعات الحكومية المصرية، وذلك من خلال نظام التنسيق الإلكتروني، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة، والضوابط التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

استثناء 1500 طالب من قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2026

يتم توزيع الـ(1500) طالب من الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2022 بواقع 500 طالب شعبة  علوم +500 ریاضیات + 500 أدبی ) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونی ، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى الطلاب.

ويستفيد الطلاب الأوائل من الإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية في البرامج العامة داخل الجامعات الحكومية، مع استمرار تمتعهم بهذا الإعفاء طوال سنوات الدراسة الجامعية، بشرط الحفاظ على تقدير ممتاز في نهاية كل عام دراسي خلال مرحلة البكالوريوس أو الليسانس

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