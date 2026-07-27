بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

نشرت الفنانة رانيا منصور، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.



تفاصيل إطلالة رانيا منصور..

وأطلت رانيا منصور، مرتديه فستان طويل وناعم باللون البرتقالي الفاتح ، كشف عن إناقتها و رشاقتها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.



