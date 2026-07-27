بشكل مبدئي.. هاني رمزي يبدأ تصوير غبي منه فيه 2 العام المقبلl خاص

كشف الفنان هاني رمزي عن تفاصيل الجزء الثاني من فيلم “غبي منه فيه”.

وقال هاني رمزي لـ صدى البلد: وصلنا الي المراحل الأخيرة في كتابة السيناريو، وبشكل مبدئي من المقرر البدء في تصويره مطلع العام القادم.

كشف الفنان هاني رمزي، في تصريحات تلفزيونية، أنه يعمل حاليًا على كتابة سيناريو الجزء الثاني من فيلمه الشهير «غبي منه فيه»، مؤكدًا أنه يبذل جهدًا كبيرًا ليخرج العمل بالشكل الذي يتمنّاه الجمهور. وقال رمزي: «أعكف الآن على سيناريو غبي منه فيه 2.. وأتمنى أن يعجب الجمهور».

وتحدث هاني رمزي عن شخصية أبو العربي التي حققت نجاحًا واسعًا، موضحًا أنها كانت من أكثر الشخصيات التي بذل فيها مجهودًا كبيرًا، وأضاف: «فضلت فترة طويلة جدًا لأعرف كيف أخرج من الشخصية دي، وحتى أثناء عملي في أعمال لاحقة كان المخرج ينبهني أني أؤدي دور أبو العربي برضو».