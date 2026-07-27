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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر عن عمر 60 عاما

الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب
الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب
شمس يونس

خيمت حالة من الحزن على أسرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بعد وفاة الدكتور محمد الكامل نجل شقيقة الإمام الأكبر عن عمر ناهز 60 عامًا.

ورحل الفقيد بعد مسيرة حافلة بين أهله ومحبيه حيث نعاه أفراد أسرته وعدد من المقربين الذين عبروا عن بالغ حزنهم لفقدانه داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفقيد وسط مشاركة أفراد العائلة والأقارب وعدد من محبيه لتوديعه إلى مثواه الأخير في أجواء يسودها الحزن والدعاء

ويعد الدكتور محمد الكامل من أبناء عائلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب التي تحظى بمكانة كبيرة في صعيد مصر لما قدمته من إسهامات دينية وعلمية ومجتمعية على مدار سنوات طويلة

وتلقى أسرة الفقيد وذوو الإمام الأكبر برقيات ورسائل التعزية من محبين وأصدقاء ومواطنين أعربوا فيها عن خالص مواساتهم داعين الله عز وجل أن يرحم الفقيد وأن يسكنه فسيح جناته وأن يحفظ أسرته من كل سوء.

الأقصر اخبار الأقصر شيخ الازهر

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