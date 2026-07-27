التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تلقي طلبات التظلمات للمواطنين الذين ظهرت لهم رسالة «غير مستحق»، مؤكدة أن كل من يثبت استحقاقه للدعم سيعود إلى منظومة التموين مع صرف مستحقات يوليو بأثر رجعي، بالإضافة إلى مقررات شهر أغسطس، في خطوة تستهدف الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت الوزارة أن إجراءات تنقية منظومة الدعم تسير بالتوازي مع استقبال التظلمات، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، مع التشديد على ضرورة تحديث بيانات البطاقة التموينية أولًا قبل تقديم طلب التظلم، حتى يمكن فحص الحالة واتخاذ القرار المناسب.



صرف مستحقات يوليو بأثر رجعي للمستحقين

كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار ، أن المواطنين الذين تظهر لهم رسالة «غير مستحق» على البطاقة التموينية لا يعني ذلك حرمانهم النهائي من الدعم، وإنما يتعين عليهم تحديث بياناتهم أولًا، ثم تقديم التظلم مرفقًا بالمستندات المطلوبة.

وأوضح أن المواطن الذي تثبت أحقيته للدعم بعد مراجعة الأوراق المقدمة، سيتم إعادة تفعيل بطاقته التموينية اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع صرف مستحقات يوليو بأثر رجعي إلى جانب المقررات التموينية الخاصة بشهر أغسطس، بما يضمن عدم ضياع أي مستحقات مالية للمواطن.

لماذا تظهر رسالة «غير مستحق»؟

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن ظهور رسالة «غير مستحق» يعني انطباق أحد محددات العدالة الاجتماعية على صاحب البطاقة التموينية، وهو ما يستلزم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

وأشار إلى أن الوزارة لا تعتمد على الرسالة باعتبارها قرارًا نهائيًا، وإنما تمنح المواطن فرصة لتحديث البيانات وإثبات أحقيته، قبل البت النهائي في موقفه من الدعم.

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة التموين لتنقية قاعدة بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

خطوات تحديث بيانات البطاقة التموينية

أكدت وزارة التموين أن تحديث البيانات يمثل الخطوة الأولى والأساسية قبل تقديم أي تظلم، ويمكن للمواطنين تنفيذ ذلك بإحدى الطريقتين:

تحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية.

تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد.

وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص نحو 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية للعمل خلال يومي الجمعة والسبت، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم بسرعة.



كيف يتم تقديم التظلم؟

بعد الانتهاء من تحديث البيانات، يمكن للمواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم.

وأشارت الوزارة إلى أن استقبال الطلبات يتم من خلال:

1085 مكتب تموين على مستوى الجمهورية.

412 مكتب خدمة مطور لاستقبال المواطنين.

ويجب على المواطن إرفاق المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم، حيث تختلف الأوراق المطلوبة بحسب سبب ظهور رسالة «غير مستحق».

المستندات المطلوبة تختلف حسب الحالة

أكد أحمد كمال أن كل حالة يتم التعامل معها بصورة منفصلة، ولذلك تختلف المستندات المطلوبة من مواطن لآخر.

فعلى سبيل المثال، إذا كان سبب عدم الاستحقاق متعلقًا بامتلاك سيارة أو نشاط تجاري أو أي معيار آخر من معايير العدالة الاجتماعية، فيتعين تقديم المستندات التي تثبت الموقف الحقيقي للمواطن.

وتتولى لجان مختصة مراجعة هذه المستندات بصورة يومية لاتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة إدراج المواطن ضمن منظومة الدعم.

لجان يومية لفحص طلبات التظلمات

وجه وزير التموين جميع مكاتب التموين باستقبال المواطنين دون استثناء، وقبول طلبات التظلم والمستندات المقدمة منهم، تمهيدًا لعرضها على اللجان المختصة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه اللجان تنعقد يوميًا لفحص الطلبات، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وإرسال رسالة نصية إليه تؤكد قبول التظلم واستعادة الدعم.

وتضمن هذه الآلية سرعة البت في الطلبات مع الحفاظ على دقة مراجعة البيانات.

من تشمله إجراءات التظلم؟

لفتت وزارة التموين إلى أن هذه الإجراءات لا تشمل جميع أصحاب البطاقات التموينية، وإنما تقتصر فقط على المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة «غير مستحق» منذ بداية شهر يوليو.

وأكدت أن نحو 24 مليون بطاقة تموينية تعمل بصورة طبيعية ولم تتأثر بإجراءات تنقية الدعم، بينما تخص إجراءات التظلمات شريحة محددة فقط.

نسبة التظلمات حتى الآن

كشف أحمد كمال أن نسبة التظلمات المقدمة حتى الآن لم تتجاوز 1.5%، رغم ظهور رسالة «غير مستحق» لنحو 850 ألف مواطن.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بحصر جميع طلبات التظلم مع نهاية شهر يوليو، تمهيدًا لإعلان البيانات الرسمية الخاصة بالمنظومة.

ماذا ستعلن وزارة التموين نهاية يوليو؟

أوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة ستعلن مجموعة من المؤشرات بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات، تشمل:

إجمالي عدد التظلمات المقدمة.

عدد الطلبات التي تم فحصها.

عدد الحالات التي ثبت استحقاقها للدعم.

عدد المواطنين الذين تمت إعادة بطاقاتهم التموينية للعمل.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وإطلاع المواطنين على نتائج عملية تنقية منظومة الدعم.



موعد إعادة تفعيل البطاقات التموينية

أكدت وزارة التموين أن المواطنين الذين يتم قبول تظلماتهم سيستفيدون من إعادة تفعيل بطاقاتهم التموينية اعتبارًا من الأول من أغسطس.

كما سيحصل المواطن المستحق على صرف مستحقات يوليو بأثر رجعي إلى جانب مقررات شهر أغسطس، بما يضمن حصوله على كامل حقوقه دون أي نقصان.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين بعدم حرمان أي مواطن مستحق من الدعم، مع استمرار العمل على تحديث قواعد البيانات وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يصل الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع استمرار استقبال وفحص التظلمات وفق الضوابط والإجراءات المعلنة.