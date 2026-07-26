منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. موعد الصرف وشروط الحصول عليها

يبحث المواطنون عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026، بعد إعلان وزارة العمل بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية المخصصة للعمالة غير المنتظمة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير مظلة للرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين في المهن غير المنتظمة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أكدت وزارة العمل أن صرف الدفعتين الثانية والثالثة بدأ اعتبارا من 16 يوليو 2026، ويستمر حتى منتصف أغسطس 2026، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة وتدقيق بيانات المستحقين من خلال الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة.

وأوضح وزير العمل، حسن رداد، أن عمليات الصرف تتم عبر منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية بالنسبة للمواطنين المسجلين بالفعل في قاعدة البيانات الرسمية.

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة العمل أن إجمالي قيمة الدفعتين الثانية والثالثة يبلغ 3000 جنيه لكل مستفيد، موزعة على النحو التالي:

1500 جنيه قيمة الدفعة الثانية.

1500 جنيه قيمة الدفعة الثالثة.

ويأتي صرف هاتين الدفعتين استكمالا للدفعة الأولى التي تم صرفها عقب احتفالية عيد العمال، ضمن خطة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة وتحسين مستوى معيشتها.

أبرز أرقام المنحة

كشفت وزارة العمل عن عدد من المؤشرات الخاصة بعمليات الصرف، أبرزها:

بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة اعتبارا من 16 يوليو 2026.

إجمالي قيمة ما يحصل عليه المستفيد يبلغ 3000 جنيه.

قيمة كل دفعة 1500 جنيه.

إجمالي المبالغ المخصصة للصرف يصل إلى 737 مليونا و715 ألف جنيه.

عدد المستفيدين يبلغ 245 ألفا و905 عمال.

تشمل عمليات الصرف جميع محافظات الجمهورية وعددها 27 محافظة.

يتم تمويل المنحة من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

صرف المنحة يتم بعد مراجعة دقيقة لجميع بيانات المستحقين.

هل يوجد تسجيل إلكتروني للمنحة؟

حسمت وزارة العمل الجدل بشأن فتح باب التسجيل الإلكتروني للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أنه لا توجد أي روابط أو مواقع إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات التسجيل، محذرة من الصفحات الوهمية التي تروج لذلك.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل العمالة غير المنتظمة يتم فقط من خلال الحصر الميداني الذي تنفذه مديريات العمل بالتنسيق مع الشركات والمقاولين، حيث يتم إدراج بيانات العمال في قاعدة البيانات الرسمية، ثم مراجعتها واعتمادها قبل صرف أي مستحقات.

كما شددت على ضرورة الاعتماد على البيانات والبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، وعدم التعامل مع أي روابط أو صفحات غير معتمدة.

خطوات الاستعلام عن المنحة

أتاحت وزارة العمل خدمة الاستعلام عن حالة الاستحقاق إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

اختيار خدمة خدمات المواطنين.

الضغط على العمالة غير المنتظمة.

إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

الضغط على استعلام.

وتظهر نتيجة الاستعلام موضحا بها حالة الاستحقاق وقيمة المنحة للمستفيدين.

أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

حرصا على تسهيل حصول المستحقين على مستحقاتهم، وفرت وزارة العمل عدة وسائل لصرف المنحة، تشمل:

مكاتب الهيئة القومية للبريد.

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة.

المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات.

المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة

يحصل العمال المسجلون بقاعدة بيانات وزارة العمل على ست منح دورية سنويا، تشمل:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال.

وتندرج هذه المنح ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للعمالة غير المنتظمة.

شروط الحصول على المنحة

حددت وزارة العمل عددا من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يمتلك سجلا تجاريا أو نشاطا اقتصاديا ثابتا.

ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.

أن تكون المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي من المهن اليومية أو غير المنتظمة.

أن يكون اسمه مقيدا بقاعدة بيانات مديرية العمل المختصة.

ألا يقل عمره عن 20 عاما.

ألا يزيد عمره على 60 عاما.

وتأتي المنحة في إطار جهود الدولة لتقديم الدعم المباشر للعمالة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، وضمان وصول المستحقات إلى المستفيدين من خلال آليات صرف ميسرة تغطي جميع محافظات الجمهورية.