منح درجات الرأفة للمستحقين قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 دخلت مراحل تجهيزها الأخيرة في الكنترولات ، حيث انتهت عمليات التصحيح لكافة المواد ، وبدأت عمليات المراجعة النهائية والرصد ، وبدأت عملية منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب الموجودين على حافة الرسوب ، إلى جانب إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

ومن المقرر أن تكون نتيجة الثانوية العامة 2026 جاهزة للعرض على مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف خلال ساعات

وبعد عرض نتيجة الثانوية العامة 2026 على مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف خلال ساعات ، سيحسم الوزير قراره النهائي بشأن موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل درجات الرأفة

وأكد مصدر مسئول بكنترولات الثانوية العامة، أنه سيتم منح درجات الرأفة للطلاب المستحقين لإنقاذهم من الرسوب ، قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026

وقال المصدر أن درجات الرأفة في الثانوية العامة ، تهدف لإنقاذ الطلاب الراسبين الذين كانوا على حافة النجاح في أي مادة ، وتعتبر درجات الرأفة في الثانوية العامة 2026 حق قانوني للطالب لا تملك الوزارة إلغاءه

وبفضل درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2026 ، سيتم تحويل الطالب الذي كان على حافة النجاح في المادة من طالب له دور ثاني إلى طالب ناجح في هذه المادة ، كما سيتم تحويل الطالب الذي كان راسبا في 3 مواد إلى راسب في مادتين ليدخل الدور الثاني بدلا من إعادة السنة ، وذلك لمن كان على حافة النجاح في إحدى المواد الثلاثة التي رسب فيها قبل الرأفة.

ويتم إضافة درجات الرأفة في الثانوية العامة لكراسة إجابة الطالب ، بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية قبل اعتماد و ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 مباشرة، وليس أثناء التصحيح .

أوائل الثانوية العامة 2026

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعلان أي تفاصيل تخص أوائل الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله من أخبار عن أوائل الثانوية العامة 2026 أخبار مفبركة وغير دقيقة .

وعلم موقع صدى البلد ، أن كنترولات الثانوية العامة 2026 سوف تبدأ إجراءات إعداد قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 خلال ساعات بمجرد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ، قبل إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، والتي من المخطط إعلانها رسميًا الأسبوع الجاري .

ومن المعتاد أن تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة أكثر من 30 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية من مختلف الشُعب.

أوائل الثانوية العامة 2026 .. كيف يتم اختيارهم ؟

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” على مستوى جمهورية مصر العربية، على أن تشمل القائمة طلاب من محافظات مختلفة

وأشار المصدر إلى قيام لجنة عُليا بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، ويتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.



وشدّد المصدر على أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 سوف تشمل طلابًا من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وأكد المصدر أنه عند اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 ، يكون الأوائل من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم، حيث إنه لا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل، كما سيشترط ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

أوائل الثانوية العامة 2026 .. “التعليم” تعلنهم في بيان رسمي قريبا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تصدر بيانا رسميا يكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 رسمياً ، محذرة من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية تزعم تسريب أي معلومات عن أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 .

حيث سيكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وصور وبيانات :

أوائل الثانوية العامة 2026 علمي علوم

أوائل الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أوائل الثانوية العامة 2026 أدبي

أوائل الثانوية العامة 2026 مكفوفين

أوائل الثانوية العامة 2026 STEM

أوائل الثانوية العامة 2026 دمج

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. هل انتهى التصحيح في الكنترولات ؟

كما علم موقع صدى البلد من مصادره ، أن العمل مازال مستمر في كنترولات الثانوية العامة 2026 ، ولم يتم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة النهائية في جميع المواد مثلما زعم البعض

وشدد المصدر على أن جميع أعمال كنترولات الثانوية العامة 2026 محاطة بسرية تامة وتأمينات مشددة ، هناك تعليمات بعدم الاستعجال لضمان نزاهة ودقة نتيجة الثانوية العامة 2026 عند اعلانها.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد

ادخل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، وسجل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدون أي اخطاء ، لضمان الحصول على النتيجة “قبل أي حد” فور ظهورها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration

نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. خطوات تسجيل البيانات

و وجه موقع صدى البلد رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها كالتالي : سجّل بياناتك الآن لمتابعة نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسمياً ، أدخل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح، ثم اختر طريقة استلام النتيجة المناسبة لك.