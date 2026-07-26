رسالة مهمة من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2026

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المتداول بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، مؤكدة أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لا تزال مستمرة، وأنه لم يتم تحديد موعد رسمي لاعتماد النتيجة حتى الآن.

وفي الوقت الذي شددت فيه الوزارة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات.

وأشارت المؤشرات الأولية إلى ارتفاع نسب النجاح في عدد من المواد، بما يعكس نتائج مطمئنة للطلاب، مع استمرار الإجراءات النهائية لضمان دقة النتائج قبل إعلانها رسميًا.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. رد حاسم من التعليم



كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم تحديده بعد.

نتيجة الثانوية العامة 2026

وقال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن : “نتيحة الثانوية العامة مش كمان ساعات.. ولدينا أمور مهمة تحتاج وقت لكي يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة.. ولا يمكن تحديد موعد اعلان نتيجة الثانوية وهناك كثير من الشائعات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة الثانوية العامة في مصر

وكشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة عن اجتماع وزير التعليم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الإجتماع تناول عدة أمور تخص التعليم في مصر.

قال ، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالياً من مُراجعة للأطر التربوية لمناهج شهادة البكالوريا المصرية، بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

وتابع شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع كذلك نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية، والذي توج بتوقيع إعلان نوايا مع وزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية ومنح الخريجين شهادات مُعتمدة من ألمانيا، بالإضافة لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك لتطوير وإنشاء وتشغيل ٣٨ مدرسة فنية مصرية ألمانية مع بداية العام الدراسي المُقبل.

وأكمل المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاجتماع شهِدَ استعراضاً لجهود الدولة المصرية في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والاِرتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز بيئة تعليمية داعمة للابتكار وتنمية المهارات.

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. بشرى للطلاب بشأن نسب النجاح والمجاميع



وأكدت نيفين شحاتة، مسئول ملف التعليم بالأهرام، أن المؤشرات الحالية لنتيجة الثانوية العامة تشير إلى أن نسبة النجاح العامة ستكون قريبة إلى حد كبير من نسبة العام الدراسي الماضي، موضحة أن الاختلاف الأكبر سيظهر في شكل توزيع الدرجات والمجاميع النهائية بين الطلاب.

وأضافت نيفين شحاتة، مسئول ملف التعليم بالأهرام، أن النتائج بشكل عام تبدو أفضل، خاصة مع ارتفاع نسب النجاح في عدد من المواد، مشيرة إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الطلاب حصلوا على الدرجة النهائية في مادة الكيمياء، رغم الشكاوى التي صاحبت الامتحان خلال فترة الاختبارات.

وأوضحت مسئول ملف التعليم أن شكاوى الطلاب من صعوبة بعض المواد، وعلى رأسها الكيمياء والفيزياء، لا تعني بالضرورة انخفاض نسب النجاح، حيث إن طبيعة هذه المواد تعتمد على وجود أسئلة لقياس الفروق الفردية بين الطلاب، وهو أمر معتاد في امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية لتصحيح مادة الكيمياء جاءت مطمئنة، مع وجود نسبة كبيرة من الطلاب الذين تمكنوا من تحقيق الدرجات النهائية، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الأداء في هذه المادة مقارنة بالتوقعات التي صاحبت الامتحان.

وأكدت نيفين شحاتة أن الطلاب وأولياء الأمور عليهم الانتظار لحين إعلان النتيجة الرسمية، موضحة أن المؤشرات الخاصة بالمواد التي شهدت شكاوى، مثل الكيمياء والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، تشير إلى نتائج مبشرة.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تواصل حاليًا استكمال الإجراءات النهائية الخاصة بالنتيجة، والتي تشمل مراجعة الدرجات والتأكد من دقة عمليات الرصد قبل اعتمادها وإتاحتها للطلاب.