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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة أسوان الأزهرية يهنىء أوائل الشهادة الثانوية.. بالأسماء

الشهادة الثانوية الأزهرية
الشهادة الثانوية الأزهرية
محمد عبد الفتاح

تقدم فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، بأطيب التهاني القلبية لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2026/2025م .

وتمني لهم مزيداً من التفوق والتميز فى حياتهم العلمية والعملية، كما قدم فضيلته التهنئة لجميع الناجحين من أبنائه وبناته طلاب الشهادة الثانوية بمنطقة أسوان الأزهرية، مؤكدًا أن هذا التفوق والنجاح جاء نتيجة للجهد والجد المتواصل من الطلاب ومعلميهم وبدعم أولياء أمورهم.

وجاء ترتيب أسماء أوائل المنطقة على النحو التالي:

أولا: القسم العلمي 
الطالبة منه أحمد الوردانى سيف ابو ليله، معهد فتيات أسوان النموذجي، بمجموع ٦٣١درجة وبنسبة مئوية ٩٧.٨٪
الطالب يحيى محمد سید محمود، معهد المويسات، بمجموع ٦٢١ درجة وبنسبة مئوية ٩٥.٥٤٪
الطالب اسامه شعبان محمد حافظ محمد غنیم، معهد أسوان النموذجي، بمجموع ٦٢٠ درجة وبنسبة مئوية٩٥.٣٨٪
الطالبة آيه احمد شعبان احمد عثمان، معهد فتيات سلوا، بمجموع ٦١٨ درجة وبنسبة مئوية ٩٥.٨٪
الطالبة امیره ابو الحسن احمد على، معهد فتيات كوم أمبو، بمجموع ٦١٦ درجة وبنسبة مئوية ٩٤.٧٧٪.

الثانوية الأزهرية

ثانياً: القسم الأدبي " مبصر " 
الطالبة مریم احمد سلیم احمد موسى، معهد فتيات المحاميد ، بمجموع ٥٥٠ درجة وبنسبة مئوية ٩٣.٢٢٪
الطالبة حبيبه عبد الصمد محمد عبد الحميد حسن، معهد فتيات إدفو بمجموع ٥٤٠ درجة وبنسبة مئوية ٩١.٥٣٪
الطالبة عهد محمد علی احمد، معهد فتيات المريناب بمجموع ٥٣١ درجة وبنسبة مئوية ٩٠.٠٠٪
الطالبة منال يحيى طه احمد عوض الله، معهد فتيات سلوا 
بمجموع ٥٣١ درجة وبنسبة مئوية ٩٠.٠٠٪
الطالبة نعمه محمد فکری محمد، معهد فتيات المحاميد بمجموع ٥٢٩ درجة وبنسبة مئوية ٨٩.٦٦٪

ثالثاً: القسم الأدبى " كفيف" 
الطالبة شيماء خميس رشدی حسن سيد، معهد فتيات الصعايدة بمجموع ٤٩٣ درجة وبنسبة مئوية ٨٩.٤٦٪
الطالب يوسف عبد الرحمن عرض جاد موسى، معهد المريناب بمجموع ٣٨٤ درجة وبنسبة مئوية ٦٩.٨٢٪
الطالب طارق سعيد عبد الباقى عبد ربه، معهد كوم أمبو بمجموع ٣٧٧ درجة وبنسبة مئوية ٦٨.٥٥٪

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