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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تداول فيديو يوثق سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.. وكاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

سرقة مسجد
سرقة مسجد
يارا أمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قال ناشروه إنه يوثق واقعة سرقة حنفيات أحد المساجد بمحافظة سوهاج، في واقعة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين.

وأظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة داخل المسجد، شخصًا يُشتبه في قيامه بفك وسرقة عدد من الحنفيات، قبل أن يغادر المكان، فيما وثقت الكاميرات تفاصيل الواقعة بالكامل.

وأثار المقطع تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد كبير من المستخدمين بسرعة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدين أن دور العبادة يجب أن تظل بعيدة عن مثل هذه الوقائع.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن ملابسات الواقعة أو نتائج التحريات، بينما يواصل رواد مواقع التواصل تداول الفيديو على نطاق واسع، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤول عن الواقعة حال ثبوت الاتهامات

سوهاج سرقة حنفيات شخص يسرق حنفيات سرقة مسجد

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