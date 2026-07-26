قدمت الشيف ثلايا الالفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور.
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
مقادير طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور :
1 مكعب مرقة دجاج
4 حبة جزر مكعبات
2 كوب ماء أو حسب الحاجة
3 حبة بطاطس مكعبات
3 فص ثوم مفروم
1 حبةبروكليمقطع
200 جرام لوبيا
2 حبة كوسة مكعبات
2 حبة بصل مفروم
1 ملعقة كبيرة زبدة
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة ملح
لسان عصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور:
_ في وعاء على النار، نذيب الزبدة ثم يضاف البصل والثوم ونشوحها قليلا مع لسان العصفور.
_ يضاف الخضروات كلها معمرقةالدجاج، ونقلبها لمدة 5 دقائق.
_ يضاف الماء حتى تغطي الخضروات تماما، ثم يضاف الملح والفلفل، ونتركها على النار حتى الغليان.
_ نخفض النار، ثم نتركها حتى تنضج المكونات.
_ نصب شوربة الخضار في أطباق التقديم ونقدمها ساخنة.