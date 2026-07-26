قدمت الشيف ثلايا الالفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور.

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

مقادير طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور :

1 مكعب مرقة دجاج

4 حبة جزر مكعبات

2 كوب ماء أو حسب الحاجة

3 حبة بطاطس مكعبات

3 فص ثوم مفروم

1 حبةبروكليمقطع

200 جرام لوبيا

2 حبة كوسة مكعبات

2 حبة بصل مفروم

1 ملعقة كبيرة زبدة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة ملح

لسان عصفور

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور:

_ في وعاء على النار، نذيب الزبدة ثم يضاف البصل والثوم ونشوحها قليلا مع لسان العصفور.

_ يضاف الخضروات كلها معمرقةالدجاج، ونقلبها لمدة 5 دقائق.

_ يضاف الماء حتى تغطي الخضروات تماما، ثم يضاف الملح والفلفل، ونتركها على النار حتى الغليان.

_ نخفض النار، ثم نتركها حتى تنضج المكونات.

_ نصب شوربة الخضار في أطباق التقديم ونقدمها ساخنة.



