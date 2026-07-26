زي الجاهز .. طريقة عمل البلوبيف في المنزل

البلوبيف من الأصناف المحببة لدي الكثير ولكن إذا كنتي تودين تقديمه بطريقة صحية نقدم اليكي طريقة عمل البلوبيف في المنزل

المقادير:

1 كجم لحم بقري (يفضل من الفخذ أو الموزة)

2 ملعقة كبيرة ملح خشن

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة

½ ملعقة صغيرة بصل بودرة

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة (اختياري)

¼ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون (اختياري)



الطريقة:

1. اخلطي جميع التوابل جيدًا.



2. افركي قطعة اللحم بالخليط من جميع الجهات.



3. ضعيها في كيس محكم الغلق أو لفيها جيدًا بورق تغليف، واتركيها في الثلاجة لمدة 5 إلى 7 أيام مع تقليبها يوميًا.



4. بعد انتهاء مدة التتبيل، اغسلي اللحم سريعًا لإزالة الملح الزائد ثم جففيها جيدًا.



5. ضعيها في ماء يغلي مع ورق لورا وحبهان وبصلة لمدة 2 إلى 3 ساعات حتى تنضج تمامًا.



6. اتركيها تبرد، ثم لفيها بإحكام وضعي فوقها ثقل لمدة 6-8 ساعات في الثلاجة حتى تتماسك.



7. قطعيها شرائح رفيعة وقدميها باردة، أو احفظيها في الفريزر للاستخدام.

طريقة سريعة بدون انتظار أسبوع:

يمكنك فرم كيلو لحم مع:

ملعقتين كبيرتين نشا

بيضة

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

رشة جوزة الطيب



اعجني الخليط جيدًا، ثم شكليه على هيئة أسطوانة داخل ورق زبدة وورق ألومنيوم، واسلقيه أو اطهيه على البخار لمدة ساعة ونصف، ثم اتركيه يبرد في الثلاجة قبل تقطيعه.

للحصول على طعم يشبه البلوبيف الجاهز، أضيفي نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللانشون أو رشة بسيطة من الدخان السائل (Liquid Smoke) إذا كانت متوفرة.