أسرع حل لعلاج تقصف الشعر

إذا كان شعرك يعاني من التقصف بسبب حرارة الصيف والشمس والبحر أو الكلور، فالحل الأسرع هو الجمع بين قص الأطراف المتقصفة والعناية المكثفة، لأن الطرف المتقصف لا يمكن إصلاحه بشكل دائم.

إليكِ أسرع خطة:

قص 1-2 سم من الأطراف للتخلص من التقصف الموجود.

استخدام ماسك ترطيب عميق مرتين أسبوعيًا يحتوي على زبدة الشيا أو زيت الأرجان أو الكيراتين.

وضع سيروم أو زيت خفيف على الأطراف يوميًا لتقليل الاحتكاك ومنع زيادة التقصف.

تقليل استخدام المكواة والسيشوار، مع استخدام واقٍ من الحرارة عند الحاجة.

غسل الشعر بشامبو لطيف، ثم استخدام بلسم بعد كل غسلة.

ارتداء قبعة أو تغطية الشعر عند التعرض للشمس، وشطفه بالماء العذب بعد السباحة في البحر أو حمام السباحة.



كما تنصح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) بالحفاظ على ترطيب الشعر وتقليل الحرارة والمواد الكيميائية، لأن هذه الخطوات تساعد على منع التقصف وتحسين مظهر الشعر، بينما لا يوجد منتج يعيد إلصاق الشعرة المتقصفة نهائيًا.وإذا كنتِ تحتاجين نتيجة فورية، فقَص الأطراف مع استخدام سيروم سيليكون خفيف على الأطراف يمنح الشعر مظهرًا أكثر نعومة ويقلل مظهر التقصف من أول استخدام.