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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟.. 7 فوائد صحية في موسمها

المانجو
المانجو
ريهام قدري

المانجو من أشهر فواكه الصيف، ولا تتميز بمذاقها الحلو فقط، بل تحتوي أيضًا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعود بفوائد عديدة على الجسم عند تناولها باعتدال.


ومن أبرز فوائد تناول المانجو:


تعزز المناعة: لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C وفيتامين A، اللذين يدعمان جهاز المناعة ويساعدان الجسم على مقاومة العدوى.
تحسن الهضم: تحتوي على الألياف الغذائية وإنزيمات طبيعية تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الإمساك.
تحافظ على صحة العين: بفضل احتوائها على فيتامين A ومضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تدعم صحة البصر.
تفيد صحة القلب: توفر البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساهم في الحفاظ على ضغط الدم ودعم صحة القلب.
تحمي الخلايا من التلف: غنية بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات، التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي.
تساعد على الشعور بالشبع: الألياف الموجودة بها قد تقلل الإحساس بالجوع وتساعد في التحكم بالشهية.
تدعم صحة البشرة: يساهم فيتامينا A وC في إنتاج الكولاجين والحفاظ على نضارة الجلد.
ورغم فوائدها، ينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناول المانجو، لأنها تحتوي على سكريات طبيعية وسعرات حرارية قد تؤثر في مستويات السكر بالدم عند تناول كميات كبيرة، خاصة لمرضى السكري أو من يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

المانجو مانجو فوائد المانجو ماذا يحدث عند تناول المانجو

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