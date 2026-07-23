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سماء الشرق الأوسط تحت التهديد.. أمريكا تطالب رعاياها بالاستعداد لإلغاء الرحلات
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ترامب: أدرس شن هجوم يفوق كل الهجمات السابقة على إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سماء الشرق الأوسط تحت التهديد.. أمريكا تطالب رعاياها بالاستعداد لإلغاء الرحلات

رحلات جوية
رحلات جوية
القسم الخارجي

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً تحذيرياً تحث فيه المواطنين الأمريكيين في المنطقة على الاستعداد لحالات السفر الطارئة بسبب احتمال إلغاء الرحلات الجوية واضطراب حركة السفر الجوي نتيجة للحرب الإيرانية.

يأتي هذا التحذير وسط أحدث تهديدات الرئيس ترامب بتنفيذ "هجوم واسع النطاق" على إيران، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس إصدار أمر بشن هجوم يفوق كل الهجمات السابقة على إيران، مشيرًا إلى أن القيادة الإيرانية "لم تتلق ما يكفي من الألم بعد".

وأضاف ترامب، في تصريحات حصرية لموقع "أكسيوس"، أنه "على وشك اتخاذ قرار" وأن القوات الأمريكية "مستعدة تماما"، مشيرا إلى اعتقاده بأن قادة إيران يرغبون في التفاوض، لكنهم "ليسوا مستعدين بعد لإبرام اتفاق".

ويأتي ذلك في وقت واصلت فيه القوات الأمريكية تنفيذ ضربات على أهداف داخل إيران لليلة الـ12 على التوالي، فيما حذر ترامب من أن إيران وحلفاءها الحوثيين سيواجهون "عقابا عسكريا كبيرا" إذا تكررت الهجمات على ناقلات النفط السعودية.

سماء الشرق الأوسط تحت التهديد وزارة الخارجية الأمريكية اضطراب حركة السفر الرئيس الأمريكي

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