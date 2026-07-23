ضربة سياسية لترامب .. النواب الأمريكي يرفض استمرار الحرب على إيران

صوّت مجلس النواب الأمريكي على وقف حرب الرئيس دونالد ترامب في إيران في غياب موافقة الكونجرس، في أحدث رفض من جانب المشرعين لطريقة تعامل الرئيس مع الصراع.

صوّت أربعة جمهوريين مع الديمقراطيين تأييداً للإجراء الذي قدمته النائبة الديمقراطية براميلا جايابال وكانت نتيجة التصويت 214 صوتاً مقابل 208، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي قريباً على إجراء مماثل. ولكن حتى لو أقرّه المجلس، فلن يُلزم الإدارة بإنهاء الحرب فالقرارات المشتركة، التي لا تُعرض على الرئيس للتوقيع أو النقض، لا تتمتع بقوة القانون.

يأتي هذا التصويت وسط تصاعد حدة الصراع المتجدد بعد انتهاء وقف إطلاق النار الأخير وهذه هي المرة الثانية التي يصوّت فيها مجلس النواب على تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي في مواصلة الحرب، لكنها المرة الأولى بعد انهيار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

نجح الديمقراطيون مرارًا وتكرارًا في فرض تصويتات للحد من صلاحيات ترامب الحربية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إلا أن الحملة حظيت تدريجيًا بدعم متزايد من الجمهوريين، في مؤشر على تنامي السخط داخل الحزب إزاء الصراع الدائر.