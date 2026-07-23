قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماء الشرق الأوسط تحت التهديد.. أمريكا تطالب رعاياها بالاستعداد لإلغاء الرحلات
موقف إنساني لـ خالد الغندور وزوجته .. سيدة تكشف تفاصيل إنقاذ نجلها بعد حادث
أستون فيلا يضم جارناتشو من تشيلسي.. وبند شراء قد يحول الإعارة إلى صفقة دائمة
التموين توضح إجراءات التظلم من الاستبعاد : تحديث البيانات شرط أساسي لقبول الطلب
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
تصعيد خطير في مضيق هرمز .. هجوم صاروخي أمريكي على جزيرة قشم
ترامب: أدرس شن هجوم يفوق كل الهجمات السابقة على إيران
النواب الأمريكي يوافق على قرار لإنهاء الحرب في إيران
احتجاز وخطف وتحريض.. مها أبو بكر توضح التكييف القانوني لقضية هايدي الشابوري
ضربة سياسية لترامب .. النواب الأمريكي يرفض استمرار الحرب على إيران
تحول أمريكي مفاجئ.. البيت الأبيض: التطبيع بين السعودية وإسرائيل شرط تنفيذ الصفقة النووية
البيت الأبيض يحسم الجدل.. هل طلب نتنياهو من السعودية الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة سياسية لترامب .. النواب الأمريكي يرفض استمرار الحرب على إيران

ترامب في الكونجرس
ترامب في الكونجرس
القسم الخارجي

صوّت مجلس النواب الأمريكي على وقف حرب الرئيس دونالد ترامب في إيران في غياب موافقة الكونجرس، في أحدث رفض من جانب المشرعين لطريقة تعامل الرئيس مع الصراع.

صوّت أربعة جمهوريين مع الديمقراطيين تأييداً للإجراء الذي قدمته النائبة الديمقراطية براميلا جايابال وكانت نتيجة التصويت 214 صوتاً مقابل 208، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي قريباً على إجراء مماثل. ولكن حتى لو أقرّه المجلس، فلن يُلزم الإدارة بإنهاء الحرب فالقرارات المشتركة، التي لا تُعرض على الرئيس للتوقيع أو النقض، لا تتمتع بقوة القانون.

يأتي هذا التصويت وسط تصاعد حدة الصراع المتجدد بعد انتهاء وقف إطلاق النار الأخير وهذه هي المرة الثانية التي يصوّت فيها مجلس النواب على تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي في مواصلة الحرب، لكنها المرة الأولى بعد انهيار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

نجح الديمقراطيون مرارًا وتكرارًا في فرض تصويتات للحد من صلاحيات ترامب الحربية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إلا أن الحملة حظيت تدريجيًا بدعم متزايد من الجمهوريين، في مؤشر على تنامي السخط داخل الحزب إزاء الصراع الدائر. 

ضربة سياسية لترامب مجلس النواب الأمريكي الحرب على إيران الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

سعر الذهب

يواصل الصعود .. الذهب يرتفع 170 جنيها الآن

لامين يامال وجدته

هاستقبله بـ الرفيسة.. رد فعل مفاجئ من جدة لامين يامال بعد تتويجه بالمونديال

أرشيفي

صواريخ ومسيرات إيرانية.. انفجار ضخم يهز الحدود الكويتية العراقية

ترشيحاتنا

الاقتصاد المصري

برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية

محمد المنزلاوي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي عكست رؤية شاملة لمستقبل الدولة

الرئيس السيسي

إعلام الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة البناء الوطني

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد