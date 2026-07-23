البيت الأبيض يحسم الجدل.. هل طلب نتنياهو من السعودية الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام؟

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الخميس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يطلب من السعودية الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، مؤكدة أنها فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحول الاتفاق النووي مع السعودية، أوضحت ليفيت: "سنواصل الحوار مع نظرائنا لإتمام الاتفاق، ونأمل أن ينضموا إلى اتفاقيات أبراهام في المستقبل القريب".

وأشارت إلى أن الاتفاق سيُلغى إذا لم تنضم السعودية، وأن "الرئيس تحدث مباشرةً مع السعوديين حول هذه المسألة مرات عديدة في الماضي، وستواصل الإدارة إجراء هذه المحادثات".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وضع الرئيس ترامب شرطًا جديدًا على الاتفاق النووي مع السعودية، وذلك بعد يوم من الموافقة الرسمية عليه، حيث قال إن على السعودية الآن الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس أن الاتفاق الموقع "سيتم الموافقة عليه"، لكنه أضاف أنه "مشروط تمامًا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام المرموقة والناجحة".