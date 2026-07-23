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موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026
نتيجة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 .. خبر ينتظره جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء امورهم بفارغ الصبر ، حيث يتساءل الجميع عن موعد الاعتماد الرسمي واعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 ، هو إجراء رسمي من المقرر أن يقوم به وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف خلال أيام

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 ، سيتم تحديده بشكل رسمي ونهائي ، بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية في الكنترولات واعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 ، ليتم في النهاية تجميع نتيجة الثانوية العامة 2026 في شكلها النهائي بكل تفاصيلها واحصائياتها وعرضها على مكتب وزير التربية والتعليم ، ليتم بعد ذلك الإعلان عن اتمام مراسم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنباء متضاربة بشأنه ، مما تسبب في ارتباك وتوتر طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في مختلف محافظات الجمهورية .

حيث ظهرت أنباء متضاربة على فيس بوك بعضها زعم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026  الأحد وبعضها قال الاثنين وبعضها أكد أنها الثلاثاء القادم 

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم ؟

حتى الآن .. لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي بيان رسمي يعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم من الإنسياق وراء أي أخبار يتم تداولها بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 بشكل غير رسمي خارج بيانات الوزارة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لم تعلنه بشكل محدد بالتاريخ واليوم حتى الآن ، نظرا لإستمرار أعمال التصحيح في الكنترولات 

ورجحت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم ، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 سيكون خلال الأيام القادمة ، إما نهاية يوليو الجاري أو الأسبوع الأول من أغسطس على أقصى تقدير في حال حدوث أي دواعي مفاجئة للتأخير .

وكان قد أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في آخر يوم في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 سيكون خلال أسبوعين أو 3 أسابيع على الأكثر من انتهاء الامتحانات

نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

أعلنت إدارة موقع صدى البلد على حصولها على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد ، لتسجيل البيانات المطلوبة لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس 

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد https://natega.elbalad.news/Registration 
  • اكتب الاسم بالكامل
  • اكتب رقم الهاتف
  • اكتب رقم الجلوس
  • حدد المحافظة
  • اكتب البريد الإلكتروني
  • حدد الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • اختر “نظام جديد / نظام قديم”
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات.
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