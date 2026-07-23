إعلام إيراني: هجوم صاروخي يستهدف نقطة في محيط مدينة أنديمشك

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض نقطة في محيط مدينة أنديمشك بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد لهجوم صاروخي، في تطور جديد يأتي وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

ووفقًا للمعلومات الأولية المتداولة، فقد استهدف الهجوم نقطة تقع في محيط المدينة، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الموقع المستهدف أو الجهة التي تقف وراء إطلاق الصاروخ.

ولم تكشف التقارير الإيرانية عن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم، كما لم ترد معلومات مؤكدة بشأن سقوط قتلى أو مصابين، في انتظار صدور بيانات رسمية توضح ملابسات الواقعة.

وتقع أنديمشك في شمال محافظة خوزستان، وتتمتع بموقع استراتيجي لقربها من منشآت وطرق رئيسية تربط جنوب غربي إيران بالمناطق الوسطى، ما يجعل أي تطورات أمنية في محيطها محل متابعة.

ويأتي هذا الهجوم، وفق التقارير المتداولة، في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق الضربات لتشمل مواقع جديدة داخل الأراضي الإيرانية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية وإنسانية.