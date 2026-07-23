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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة العاصمة تحصد أعلى تقييمات المجلس الأعلى للجامعات لعدد من مجلاتها العلمية

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

حققت جامعة العاصمة إنجازًا أكاديميًا وبحثيًا جديدًا، بعد حصول 11 مجلة علمية تصدرها الجامعة على أعلى تقييم (7 نقاط) من المجلس الأعلى للجامعات لعام 2026، بما يعكس جودة منظومة النشر العلمي بالجامعة، ويؤكد التزامها بالمعايير الأكاديمية والبحثية التي تسهم في تعزيز مكانتها بين الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.


وشملت المجلات التي حصلت على 7 نقاط مجلة Trends in Advanced Sciences and Technology في مجال العلوم الأساسية والطبية والهندسية، والصادرة عن جامعة العاصمة، ومجلة International Academic Journal في مجال السياحة التابعة لكلية السياحة و الفنادق، ومجلة Advances in Basic and Applied Sciences الصادرة عن كلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، إلى جانب مجلة Egyptian Journal of Social Work الصادرة عن كلية الخدمة الاجتماعية في مجال دراسات الخدمة الاجتماعية، ومجلة Journal of Advanced Pharmacy Research الصادرة عن كلية الصيدلة في مجال الدراسات الصيدلية.

وكذلك المجلات العلمية الحاصلة على تقييم 7 نقاط لعام 2026، مجلة Research in art education and the arts في مجال الفنون، والصادرة عن كلية التربية الفنية، ومجلة Journal of Educational and Social Studies في مجال الدراسات التربوية، والصادرة عن كلية التربية، إلى جانب مجلة مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية في مجال الدراسات القانونية، والصادرة عن كلية الحقوق، والمجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية – حلوان في مجال دراسات التجارة، والصادرة عن كلية التجارة وإدارة الأعمال، ومجلة النشرة المعلوماتية في الحاسبات والمعلومات في مجال علوم الحاسب، والصادرة عن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكذلك مجلة مجلة كلية الآداب – حلوان في مجال الدراسات الأدبية، والصادرة عن كلية الآداب.

كما شملت المجلات الحاصلة على أعلى تقييم 7نقاط مجلة Helwan International Journal of Nursing Research and Practice الصادرة عن كلية التمريض في مجال التمريض، ومجلة International Journal of Sports Science and Arts الصادرة عن كلية علوم الرياضة للبنات في مجال التربية الرياضية، ومجلة The International Scientific Journal of Physical Education and Sport Sciences الصادرة عن كلية علوم الرياضة (بنين) في المجال نفسه. كذلك حصلت مجلة Journal of Arts, Design, and Music الصادرة عن جامعة العاصمة، ومجلة Journal of Arts & Architecture Research Studies الصادرة عن كلية الفنون الجميلة، ومجلة Journal of Design Sciences and Applied Arts الصادرة عن كلية الفنون التطبيقية.

كما حصلت مجلة Engineering Research Journal الصادرة عن  كلية الهندسة بالمطرية على 6.5 نقطة، فيما حصلت International Journal of Heritage and Museum Studies الصادرة عن كلية السياحة والفنادق على 6 نقاط.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح استراتيجية الجامعة في دعم البحث العلمي وتطوير منظومة النشر الأكاديمي وفقًا لأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن حصول هذا العدد الكبير من المجلات على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات يمثل ثمرة لجهود مستمرة في الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي، ويعزز من مكانة الجامعة على المستويين المحلي والإقليمي.
أوضح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن النتائج تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئات تحرير المجلات والباحثون والمحكمون، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم المجلات العلمية وتطويرها، والعمل على زيادة انتشارها وتأثيرها العلمي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز جودة البحث العلمي والابتكار، وترسيخ مكانة جامعة العاصمة كمؤسسة أكاديمية رائدة في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، ومهنئاً جميع الفائزين ومتمنياً المزيد من النجاح والتقدم.

جامعة العاصمة اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت النشر العلمي

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