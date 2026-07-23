الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

تحل الكاتبة والسيناريست مريم نعوم ضيفة على برنامج "بيت مراد"، الذي يقدمه الكاتب أحمد مراد عبر قناة ON، وذلك في حلقة جديدة تُعرض مساء السبت المقبل في تمام الثامنة.

ويتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المرتبطة بمسيرتها الفنية، إلى جانب الحديث عن رؤيتها للكتابة وأبرز التجارب التي شكّلت مسيرتها، في حوار يجمع بين الجوانب الإنسانية والإبداعية.



ويواصل برنامج "بيت مراد" في موسمه الجديد تقديم محتوى ثقافي وفني بأسلوب مختلف، من خلال مواقف درامية تدور داخل منزل الكاتب أحمد مراد برفقة ابنته "فاتيما"، حيث يطرح البرنامج مجموعة من الكتب والأفكار والقضايا الاجتماعية بصورة غير مباشرة، في قالب يجمع بين الترفيه والمعرفة.